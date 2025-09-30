どこで買ったの？→ なんと【Can★Do】！ 110円でゲットできちゃう♡「新作キャラグッズ」

忙しい日々に癒しを与えてくれそうな、キャラクターグッズ。いつも側に、さりげなく置いておけると嬉しいという人も多いはず。【Can★Do（キャンドゥ）】では、愛らしいキャラグッズが、手頃な価格で販売中。使っていると、「どこで買ったの？」と聞かれそうな、クオリティの高いアイテムがたくさん登場しています。今回は、@ftn_picsレポーターとも*さんが、「#新作」のハッシュタグを付けて紹介している「新作キャラグッズ」をご紹介します。

実用性もバッチリ！ 愛らしいキャラポーチ

【Can★Do】「モンチッチ フラットポーチ」\110（税込）

モンチッチくんとモンチッチちゃんが並んで座っている姿が愛らしいポーチ。背景のレースはスタイと同じ赤色、ファスナーは茶色で、モンチッチの世界観を感じられるデザインになっています。レポーターとも*さんによると「大きさは約17.5cm × 24cmで、A6カバー付きノートが縦に余裕で入るサイズ」とのこと。クリアなので中身の確認がしやすく、実用性もバッチリです。

つぶらな瞳がキュート！

【Can★Do】「モンチッチ アクリルめじるしチャーム」\110（税込）

モンチッチくんのお顔があしらわれためじるしチャーム。つぶらな瞳が愛らしくて、つい買い占めたくなるかも。チャームについたシリコンリングで、傘やペットボトルの目印として活躍してくれるはず。見た目もかわいい便利グッズは、1つ持っていると重宝する予感。

使い道を考えるだけでワクワク！

【Can★Do】「プチ巾着」\110（税込）

レポーターとも*さん曰く、「ブラインドの袋に入ったプチ巾着」、「表と裏で違うデザインになっているから、6種類全部集めたくなります」というこちら。マイメロディ & クロミの絵柄で、外袋を開けるまで中身がわからない仕様の巾着は、おみくじ感覚で楽しめるかも。「サイスは約9.5cm × 12cmで、キャンディやイヤホンを入れやすい大きさ」なのだそうで、何を入れようか考えるだけでワクワクしそう。

重ね付けしたいかわいさ！ ぷっくりマイメロディ

【Can★Do】「ラバーキーホルダー MU バースデーマイメロディ」\110（税込）

ペタンと座っているマイメロがキュートな、ラバーキーホルダー。キラキラとしたゴールドカラーのボールチェーンも華やかです。ぷっくりとした表面で、お値段以上のクオリティを感じるかも。レポーターとも*さんは、クロミバージョンもゲット。「バッグにクロミちゃんのラバーキーホルダーと重ねづけして可愛さ増し増しにしちゃおうかな」とコメントしており、お気に入りの様子です。

