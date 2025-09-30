トランプを放つ瞬間を立体化！セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ガンビット”」
ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。
今回は全国のゲームセンターなどに2025年9月26日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ガンビット”」を紹介します！
セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ガンビット”」
投入時期：2025年9月26日より順次
サイズ：全長約21×14cm
種類：全1種（ガンビット）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
コミックの世界から飛び出してきたような躍動感に仕上げられた「ガンビット」のフィギュアが、セガプライズから登場。
エネルギーを込めたトランプで攻撃しているエフェクトパーツがかっこいいフィギュアです！
また、「ガンビット」のかっこよさを象徴するトレンチコートもポイント。
右手には棒も持っており、「ガンビット」がトランプと棒術を駆使して戦うシーンを切り取ったような仕上がりとなっています。
「ガンビット」らしい、個性の光る表情にも注目です！
トランプに込めたエネルギーのエフェクトがかっこいい「ガンビット」の躍動感あるフィギュア。
「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ガンビット”」は、全国のゲームセンターなどに2025年9月26日より順次投入予定です。
