ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年9月26日より順次投入される、「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ガンビット”」を紹介します！

セガプライズ「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ガンビット”」

投入時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約21×14cm

種類：全1種（ガンビット）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

コミックの世界から飛び出してきたような躍動感に仕上げられた「ガンビット」のフィギュアが、セガプライズから登場。

エネルギーを込めたトランプで攻撃しているエフェクトパーツがかっこいいフィギュアです！

また、「ガンビット」のかっこよさを象徴するトレンチコートもポイント。

右手には棒も持っており、「ガンビット」がトランプと棒術を駆使して戦うシーンを切り取ったような仕上がりとなっています。

「ガンビット」らしい、個性の光る表情にも注目です！

トランプに込めたエネルギーのエフェクトがかっこいい「ガンビット」の躍動感あるフィギュア。

「MARVEL ACT/CUT プレミアムフィギュア “ガンビット”」は、全国のゲームセンターなどに2025年9月26日より順次投入予定です。

