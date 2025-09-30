

目黒蓮、モトローラ「motorola razr 60」キービジュアル

Snow Manの目黒蓮が出演する「モトローラ」新TVCM「グッバイ渋滞」篇（15秒、30秒）が10月10日から放送される。

【写真】Snow Manの目黒蓮が出演する「モトローラ」新TVCM「グッバイ渋滞」篇場面カット

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社（以下、「モトローラ」）は、9月30日に moto ai 搭載の折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」シリーズを発表した。これに伴い、ブランドアンバサダー・目黒蓮が出演する新TVCM「グッバイ渋滞」篇（15秒、30秒）を10月10日から放送する。

先進的なAI機能が搭載された、折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」の魅力を訴求する新 TVCM「グッバイ渋滞」篇は、目黒が「motorola razr 60」の分身であるアバター“ミニ REN”とタッグを組み展開する、4作目となるTVCM。今回は、渋滞に遭遇するタクシーの中が物語の舞台となり、渋滞の間の退屈な時間を、相棒・ミニRENのアドバイスで、目黒が「motorola razr 60」を活用して楽しい時間へと変えていく。

「motorola razr 60」に新搭載された moto ai の機能「Playlist Studio」でプレイリストを作成して音楽を楽しみ、ハンズフリーでセルフィーを行いミニ REN と記念撮影をする目黒。 退屈なはずの時間も、 二人にかかればあっという間にパーティータイムへ早変わり。「そろそろ、“フツー“に飽きてきた？」方へ、一味違った楽しみ方を提案する「motorola razr 60」の魅力を表現した映像、そしてノリノリのリズムをとりながら、音楽に体を揺らす目黒の演技も印象的。【撮影エピソード】・スタジオ内にセダンタイプのクラシックカーを運び込み、 社内に乗り込む形で撮影。 爽やかな笑顔でスタジオに登場した目黒は、普段あまり目にしないクラシックカーを見て驚きの表情を浮かべていた。・「Playlist Studio」を起動させ音楽を楽しむシーンで、最初は控えめにリズムをとっていた目黒。 監督から「もう少しパーティーを楽しむ感じで」という指示が入ると、体を上下に揺らしながら手を叩いたり、車内に吊るされたミラーボールを避けるように、全身でリズムをとりながらノリノリで撮影を楽しんでいた。・目黒と「motorola razr 60」の分身であるアバター“ミニREN”が 「motorola razr50」 シリーズの CM 以来の再会を果たした。久しぶりにミニRENに会った目黒は嬉しさからか、カメラが回っていないタイミングでミニRENの頭をつまむなど、おちゃめな一面を見せていた。・タクシーが目的地に到着するシーンでは、 目黒が、イヤフォンから流れる音楽にすっかりノリノリになってしまい、運転手の 「ツキマシタヨ」の声に気づかず、そのままリズムに乗り続けるというハプニングが。 現場は笑いに包まれ、 目黒も恥ずかしそうな表情を浮かべつつ、 「Playlist Studio」に感心しながら、最後まで楽しそうに撮影に臨んでいた。【CMストーリー】

舞台は30XX年のネオTOKIO。「motorola razr 50」シリーズのCM同様、今回も目黒が 「motorola razr 60」 とともに、 サイバーパンクの Si-Fi （サインンス・フィクシンン）世界を巡るストーリーを採用している。 タクシーで未来都市へ向かう途中、 渋滞に遭遇する目黒。その時、「motorola razr 60」の分身であるアバター“ミニ REN”が登場。ミニRENの「こういう時こそ音楽じゃない？」の提案で、目黒は「motorola razr 60」を操作し「Playlist Studio」を起動、 「グッバイ渋滞」をテーマにプレイリスト作成をリクエスト。するとダンスミュージックやHIPHOP、ソウル・ファンクなど、様々なジャンルの音楽が選曲されプレイリストを生成。 渋滞待ちで退屈だったタクシーの中は、まるでパーティー会場のように。 「motorola razr 60」のフックスタイルを活かし、目黒さんがハンドジェスチャーで、ミニRENとパーティーを楽しむ様子をセルフィーで撮っていると、あっという間に目的地へ到着。「あぁ〜」と満足げにため息を漏らすほど楽しい時間を過ごした目黒だった。