金（ゴールド）の高騰が止まらない。国内販売価格の代表的な指標である田中貴金属工業の店頭小売価格が29日、初めて1グラムあたり2万円を超えた。米FRBが利下げを続けるとの見方が広がり、ドルの魅力が薄まる中、安全資産の金への需要が高まっている。

トランプリスクを抱えるドルだけでなく、円に対する不信感も根強い。

「資産として円を持っていても、円安によって価値の目減りは避けられない。それなら為替よりも安定した金に逃げ込み、資産価値を守りたいと思うのは当然です。また、金融緩和でダブついたマネーが行き場を失い、株や不動産よりもリスクの低い金に集中しているのでしょう。1グラム=2万円とは行き過ぎている感がありますが、それでも『まだ上がる』との見方が強い。資産を守る防衛的な動きとバブルのような過熱した買いあさりと、2つの側面が価格を押し上げています」（経済評論家・斎藤満氏）

■物価高はまだ続くのか

円安進行に身構えたリスクヘッジだが、1ドル=149円近辺をウロウロする円相場は今後どうなるのか。物価高に直結する円安傾向に歯止めはかかるのか。

日銀の野口旭審議委員は29日、札幌市内の講演で「政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつある」と発言し、利上げ時期が近いことを示唆したが、すでに市場は「10月利上げ」を織り込み済み。長期金利は今月22日に1.665％と約17年ぶりの高水準を付け、高止まりしている。

日米金利差は縮まっているものの、それでも為替は円安水準にへばりついたままだ。

「名目は縮まっても、日本の実質金利がどんどん下がっているせいで、実質の金利差が縮まっていないからです。日本は消費者物価上昇率が前年比3％を超える中、政策金利が0.5％のまま。実質金利はマイナスです。実質0％の経済成長率にすら見合っておらず、これでは円安に歯止めはかかりません。実質金利マイナスの歪みを正すには、速やかに1〜2％利上げする必要があり、0.25％引き上げるかどうかはもはや些末な話です。日銀の植田総裁は『後手に回れば、いずれ大幅利上げを余儀なくされる』との姿勢ですが、すでに後手に回っているのが実情です」（斎藤満氏）

いつまでもインフレ抑制の姿勢を見せない植田日銀は、いつになれば「物価の番人」として本領を発揮するのか。

