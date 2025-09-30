レイザーラモンHGの美人妻、キュートなピンク髪にイメチェン ほしのあきも絶賛「可愛いー」
お笑い芸人・レイザーラモンHGの妻でタレント、実業家の住谷杏奈が、30日にインスタグラムを更新。イメチェンした近影を公開し反響が集まっている。
【別カット】微笑み顔がかわいすぎる住谷杏奈（ほか2枚）
住谷が「Newhaircolor これは何色っていうんだ？ うっっっっすーいピンクかな」とつづり公開したのは、髪色を新しくしたソロショット。ピンクのトップスにデニムパンツを合わせた装いの彼女がカメラに向かって微笑む姿がかわいすぎる。
コメント欄では「お人形さん」「すごくおしゃれで可愛い」などの声が相次ぎ、親交の深いタレント・ほしのあきからも「可愛いー」のコメントが寄せられている。
■住谷杏奈（すみたに あんな）
1983年2月1日生まれ。子役としてキャリアをスタートすると、18歳からグラビアアイドルとして活躍。2006年8月、レイザーラモンHGこと住谷正樹と入籍すると、2008年7月に第1子男児を出産。2011年には第2子女児を出産した。
引用：「住谷杏奈」インスタグラム（@annasumitani）
