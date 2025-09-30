日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が３０日に放送され、生出演した有名女優にネットが沸いた。

この日放送の同局系「ザ！世界仰天ニュース 東海道新幹線知られざる３２時間の闘い！２時間スペシャルＳＰ」（火曜・午後９時）の告知を兼ねてスタジオに登場したのは女優の本田望結。番組のＳＮＳにも登場し、山下健二郎からの「起きられましたか？」との質問に「起きました。すっきり目が覚めました」とさわやかな笑み。「みなさん今日も一緒に頑張りましょう」と呼びかけ、両手で「ＺＩＰ！」マークを作った。

半袖ニット、スカート姿の本田に、ネットでは「あれ、ミトちゃんもう夏休み終わり！？と思ったら、本田望結ちゃんだった」「ミトちゃんだと思って見てたら本田望結ちゃん」「ＺＩＰ！見てて水卜ちゃん夏休みじゃなかったっけ？？って思ったら本田望結だった」「ワイプだと本田望結が水卜ちゃんに見える」「水卜ちゃん雰囲気変わった？と思ってたら本田望結」「水卜ちゃんかと思ったら本田望結ちゃんじゃんｗそっくり。超美肌」「水トちゃんと本田望結ちゃん似てる」「水卜アナに似てると思うのは、私だけ？！」と夏休み中のＭＣ・水卜麻美アナウンサーと見間違える声が続出。

さらに「みゆちゃん痩せてめちゃくちゃ綺麗になりましたね」「痩せて綺麗になった」「何だかシュッとしましたね」「スリムに」との声も上がっていた。

本田は今年６月、インスタグラムで誕生日報告とともに「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が１０ｋｇ軽くなりました！」と減量で激変したことを明かして話題になった。