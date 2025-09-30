¡ÈÃæ¹ñ¥á¥¬Âç»È´Û·×²è¡É¤Ë¥í¥ó¥É¥ó»ÔÌ±¤¬¥Ç¥â¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡¡¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ä´Æ»ë¶¯²½¤Ø¤Î·üÇ°¡¡±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï10·î²¼½Ü¤ËºÇ½ªÈ½ÃÇ
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç28Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬·×²è¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¥á¥¬Âç»È´Û¤Î·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë²¦Î©Â¤Ê¾¶É¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç¡¢¹¤µ¤ÏÌó2ËüÖ¤ËµÚ¤Ö¡£¥Ç¥â¤Ë¤Ï¡¢¹á¹Á¤«¤é°Ü½»¤·¤¿Ì±¼ç³èÆ°²È¤é¤â»²²Ã¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¸¡±Ü¤äÍÞ°µ¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÃÆ°µ¤Ë¥Î¡¼¡×Âç»È´Û·×²è¤Ë»ÔÌ±È¿È¯
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î³¹¤Ç28Æü¡¢¥Ç¥âÂâ¤Î¥·¥å¥×¥ì¥Ò¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¥Ç¥âÂâ¤Ï¡¢¡ÖÂç»È´Û¤Î²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿µðÂç´Æ»ë½ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥á¥¬Âç»È´Û¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿ÃÆ°µ¤Ë¥Î¡¼¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤é¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¿Ê¤àÃæ¹ñ¤Î¥á¥¬Âç»È´Û·úÀß·×²è¤À¡£
¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´ÃÏ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î¿·¤¿¤Ê¸õÊäÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î¿·¤¿¤Ê¸õÊäÃÏ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¼óÅÔ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¤À¡£¥¿¥ï¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ä¥í¥ó¥É¥óÅã¤Ê¤É¡¢ÃøÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¡¢¹¤µ¤ÏÌó2ËüÖ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¾ìÌó3¤ÄÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
·úÀß¤µ¤ì¤ì¤Ð¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤ÎÂç»È´Û¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î¸õÊäÃÏ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹²¦Î©¤ÎÂ¤Ê¾¶É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¡£
ÊÉ¤¬¤º¤é¡¼¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¹â¤µ8m¡Á10m¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¸õÊäÃÏ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍ×ºÉ¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤À¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤«¤é¤â¡¢Âç»È´Û¤ÎÍ½ÄêÃÏ¤¬¸«¤¨¤¿¡£
½»µï¤ÎÃæ¤òÈ´¤±¤ë¤ÈÂç»È´Û¤ÎÍ½ÄêÃÏ¡¢²¦Î©Â¤Ê¾¶É¤ÎÀ×ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¬Âç»È´Û·×²è¤Ç¤Ï¡¢µìÂ¤Ê¾¶É¤Î³°ÊÉ¤äÃæ¤Î·úÊª¤ò°ìÉô²þ½¤¡¦ÁýÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î¿¦°÷¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼þÊÕ½»Ì±¤Ï¡¢FNN¤Î¼èºà¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÂç»È´Û¸õÊäÃÏ¤Î¼þÊÕ½»Ì±¡§
»ä¤¿¤Á¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£60Âæ°Ê¾å¤Î¥«¥á¥é¤Ç´Æ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç»È´Û¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£
¹á¹Á½ä¤ëÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Ø¡Ä´Æ»ë¶¯¤Þ¤ë·üÇ°¤â³ÈÂç
¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬¥í¥ó¥É¥ó»ÔÆâ¤Î´ë¶È¤Îµ¡Ì©¥Ç¡¼¥¿¤ò±¿¤ÖÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤òµòÅÀ¤ËÃæ¹ñÅö¶É¤¬¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹á¹Á¤ò½ä¤ëÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Ø¤Î´Æ»ë¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î·üÇ°¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¹á¹Á¤«¤é°Ü½»¤·¤¿Ì±¼ç³èÆ°²È¤é¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¹á¹Á½Ð¿È¡¦¥Ç¥â¼çºÅ¼Ô¡§
»äÃ£¤¬ËÜÅö¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¸¡±Ü¤äÍÞ°µ¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥á¥¬Âç»È´Û·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò10·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×9·î29ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë