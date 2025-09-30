田村真子アナ表紙『ヤンジャン』で、かが屋・加賀翔が史上初の快挙「ヤンジャンの歴史初らしいです」
お笑いコンビ・かが屋の加賀翔が30日、自身のXを更新。自身が撮影を担当した『週刊ヤングジャンプ』44号（集英社／10月2日発売）の書影を公開した。
【写真あり】田村真子アナがかわいすぎる…『ヤンジャン』×『ラヴィット！』の特別コラボ第2弾書影＆撮影を担当したかが屋・加賀翔
この日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金 8：00）で、“かが屋の絵になる写真旅特別編”として『週刊ヤングジャンプ』と『ラヴィット！』の特別コラボ第2弾の撮影の模様を放送。表紙を務めるMCのTBS・田村真子アナウンサーのグラビア撮影で盛り上がった。
加賀はこの放送終了後に自身のXを更新し、「#ラヴィット」「#ヤングジャンプ」「#かが屋の絵になる写真旅」とハッシュタグを添え、田村アナが表紙の『週刊ヤングジャンプ』の書影を公開。コメントとして「大コラボ号!!表紙、巻頭、巻中、巻末、付録、裏表紙全ての撮影を担当させていただきました!!」と報告。
さらに「1人のカメラマンが全てを担当するのはヤンジャンの歴史初らしいです特大ありがとうございます!!」と1979年に創刊した同誌史上初の快挙を喜んだ。
