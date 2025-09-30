同性のカップルは日本では結婚することが認められておらず、夫婦であれば受け取れる給付金など様々な国の法令の対象になっていません。一方、男女の事実婚については、全法令のうちおよそ150の法令で夫婦と同様に扱い、対象に含んでいます。

こうした中、政府は、男女の事実婚を対象に含むとしている法令のうち、同性パートナーも「事実婚に含まれうる」と解釈できるものは33法令あるとの見解をまとめ、30日に公表しました。

最高裁は去年3月、犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金をめぐる裁判で、同性パートナーも事実婚に該当し、支給の対象になると判断しました。

この判断を受け、政府は同性パートナーの法令上の扱いについて整理を進め、ことし1月に「DV防止法」など24の法令で同性パートナーが対象になりうると公表しました。

一方で、他の130の法令についても検討が必要だとして、さらなる調査を進めた結果、30日、新たに9つの法令でも同様に判断し、あわせて33の法令で同性パートナーがその対象になりうる、との判断を公表しました。

今回追加された法令には、たとえば「災害弔慰金の支給等に関する法律」があり、災害弔慰金を受け取ることができる遺族の範囲に、被災者の同性パートナーも含まれるということで、これについては内閣府から自治体に通知などを速やかに出すということです。

なお、現時点で同性パートナーを対象に含んでいない法令について、将来的にその解釈をどうするかは法令を所管する各省庁の判断だということです。