元グラビアアイドルで、女優・シンガーソングライターの佐々木心音（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子長女の百日祝い（お食い初め）を報告した。

今年5月に、長女の出産を報告していた佐々木。この日、「100日記念日！おめでとうをしました 本人は『何のこっちゃ』ですが笑、母たちは嬉しいのです。100日無事に過ごせました、と本当に心から嬉しいのです」と喜びをつづった。

「『母は強し』とは本当だなと、身をもって感じている今日この頃。この子のためだったら何でもできる。神にでも鬼にでもなれる。立ち向かいますよー母は！そんな気分さ。母の皆さん、がんばろうね。ってさ」と記した。

「この先、色んなことが待ち受けていると思うけど その度に強くなって大きくなって、素敵な家族になっていくんだろうな、とワクワクが止まりません。やったことは必ず返ってくる。良いことも悪いことも。めげそうになる日もあるけど、そう信じて潔く生きてみています」とした。

「大好きな樹木希林さんの言葉に『面白がって平気に生きる』という言葉があります。プライベートでも相当な谷底を見ているであろう方なのに そう言える強さ。かっこいい、しかない。俳優としても、女性としても、人としても、見習いたいなと思って、いつも胸に刻んでいるの。わかりやすいかっこ悪さは私もたくさんあるけど笑、人として、かっこいい人間でいたいよね」と佐々木。「今日も生きてくれてありがとう。ただ生きているだけで素晴らしいこと。そう、娘に教えてもらっている気がします。なんてー笑笑 つらつらと書いてしまいました。よーするにーーー今日もゴキゲンデス」とつづった。

佐々木は24年7月7日に俳優の鹿野裕介との結婚を発表。今年5月に第1子出産を報告していた。