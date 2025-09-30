自分が掲げたテーマを入場シーンから実践した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月29日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、姿勢よく笑顔で入場。今年テーマに設定した「楽しそうに打つ」を、試合前からファンに見せた。

【映像】中田花奈、ファン絶賛の美ボディ＆笑顔

中田といえば、アイドルグループ・乃木坂46の1期生として活躍。卒業後はタレント活動を続けながらも雀荘カフェのオーナー、さらに麻雀プロとなり、Mリーガーとなって今年で早くも3年目を迎える。過去2年は攻めるか、守るか、自分の雀風を模索しながらの戦いで苦戦し、昨シーズンは個人最下位と悔しい思いをした。

今年は本来の守備型の麻雀に立ち返り、かつ新入団の下石戟（協会）からも指導を受けて3年目に臨んでいるが、テーマの1つにあげているのが「楽しそうに打つ」ことだ。この日も、入場シーンからアイドル時代に培った姿勢のよさ、笑顔で卓に進んでいき、ファンから「映えるな流石に」「かわいいは正義」「はいかわいい」「かわいすぎる」「中田やっぱり華あるわ」といった喜びの声が集まった。

なお試合中には、リーチを打った後になかなかアガれないことに不安と緊張があったのか、放送席では「儚げに見える」という言葉もあり、ファンからは「いい表現だな」と、また笑顔とは違った魅力が見られたと歓迎されていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

