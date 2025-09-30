29日に都内で行われた「Ameba教育Meetup」に、俳優の杉浦太陽（44）が登場した。

【映像】笑顔で育児の喜びを語る杉浦太陽

8月に、妻でタレントの辻希美との間に次女の夢空ちゃんが誕生した杉浦。生後1カ月が経過した、いまの心境を明かした。

杉浦「新鮮ですね。7年ぶりの育児プラス18年ぶりの女の子で緊張しました。小さすぎてどう扱っていいか、いまちょうど4kgぐらいしかなくて。でもだんだんちょっとムチムチになって、最近の話でいうと、ようやく抱っこして目が合って、追ってくるようになった。『夢、プニプニ』ってやったらニコって笑ってくれるんですよ。『うわ〜もうやられた』と思って、我が子の0歳児の笑顔こんなズキュン、メロメロですね」

そして、新しい家族を迎えた子どもたちと、妻の辻のいまの様子を明かした。

杉浦「（辻希美は）聖母マリアのような、慈愛に満ちた顔が違うんですよ。声のトーンとかもすごく穏やかになっているので、母性が溢れているなって感じがします。上の子たちのメンタルケアを大事にしてますね。（辻希美は）新生児に付きっきりになるじゃないですか。その分、いままで自分が末っ子だった4番目の幸空が寂しい思いをしたらダメだなと思って。みんなが夢、夢、夢っていくから、ちょっといじけちゃった時期があったんですけど。ダメだなと思って、改めて僕が幸空とずっと一緒にいます。上の子のケアはマジで大事」

（『ABEMA Morning』より）