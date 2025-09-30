アメリカでは議会で当面の予算が成立せず、政府機関の一部閉鎖が現実味を帯びています。

【映像】シューマー院内総務・バンス副大統領の発言

トランプ大統領は上下両院の指導部と会談しましたが、隔たりは依然として大きいままです。

アメリカでは30日までに当面の予算を確保する「つなぎ予算」が成立しなければ、10月1日から政府機関が一部閉鎖する恐れが出ています。

野党・民主党は年末に期限切れとなる医療費助成の延長などを求め、与党・共和党の案に応じない構えです。

一方、トランプ大統領は政府の閉鎖に追い込まれた場合、自宅待機中の職員の解雇に踏み込むと圧力をかけています。

膠着状態が続く中、トランプ大統領は29日、ホワイトハウスで上下両院の共和党と民主党の指導部と会談しました。

「政府閉鎖するかどうかは共和党次第だ。我々はトランプ大統領に提案した」「ただ、トランプ大統領に最終決定権がある」（民主党上院・シューマー院内総務）

「民主党は自分たちが求めるものを提供しなければ、政府を閉鎖すると脅している。ばかげている」（バンス副大統領）

与野党の溝は深く、土壇場で妥協が成立するか不透明感が強まっています。（ANNニュース）