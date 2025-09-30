タレントのヒロミが３０日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、小泉進次郎氏の陣営がネット番組で陣営関係者にコメントを依頼した、いわゆる「ステマ」問題について言及した。

番組ではあと４日に迫った自民党総裁選について特集。その中で、優勢と言われている小泉進次郎陣営でのステマ問題の影響にも触れた。これについて小泉氏は「私のことを応援する議員が起こしたとはいえ、最終的には私の責任だと思う」などとコメントしている。

これにヒロミは、小泉氏が総裁になれば若手で自民党が変わったというアピールになるとしつつ「ステマ問題、『責任はぼくにあります』ってちょっとさわやかに言うじゃないですか。責任があるというのなら、僕は本当に今回はやめて、もう一回次からっていうぐらい、ステマってそういうものだと思う」と述べた。

今回は自民党総裁選の中でのことではあるが「世の中でステマって、僕らもいろんな事で気を付けてってあるわけじゃない？」と、芸能人でも相当気を付ける案件であると指摘。「知らないところでやってて、でも責任は僕にありますって、じゃあ責任の取り方っていうのはなんなんだろうとか、頑張って首相になったとして、あの責任どこにいったんでしょうかって、ちょっと思ったりもするし」とコメント。

そして「この問題、もうちょっと小泉さんから、こういうことで責任を取りますって。今は口で言っているだけだけど、なんか形があった方がいいなと僕は思いますね」と、口だけではなく、責任を取ったことが分かるような形を取るべきではと意見していた。