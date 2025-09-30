

大ヒット映画『国宝』の上映時間を超える、3時間10分もの長作映画『宝島』が公開された（画像：映画『宝島』公式サイトより）

【写真】あえての若作り？ 40代の妻夫木聡が演じた“10代の若者”姿

みんな大好き、沖縄。

映画『宝島』（大友啓史監督）の出演者の1人、窪田正孝は沖縄ロケの際、水着を持っていったと『王様のブランチ』（TBS系）で語っていた。結果的に海に入る余裕はなかったそうだが。

また、オリオンビールが沖縄県内の製造業で初めて上場したことでも同県に注目が集まっている。

みんな大好き、沖縄だから、かつて大友監督が演出した沖縄が舞台の朝ドラこと連続テレビ小説『ちゅらさん』（2001年）は続編もできるほどの人気を誇り、『宝島』主演の妻夫木聡が2006年に主演していた『涙そうそう』は興収31億円の大ヒットを記録した。

『ちゅらさん』も『涙そうそう』も、沖縄人気に影響を与えた作品といって間違いはない。

映画の熱量に、頭に血がのぼった

あれから20年近く経ち、大友と妻夫木が再び沖縄を題材にした映画に臨んだ。

第160回直木賞を受賞した真藤順丈の小説を191分に凝縮した『宝島』は、沖縄が本土復帰する以前の物語である。

沖縄は海がきれいで、住んでいる人たちがやさしくて魅力的で癒される観光地という側面だけではなく、歴史に翻弄され、いまも生活する人たちはさまざまな思いを抱えている。それは戦後80年経ってもなお消えることがない。

『宝島』をはじめて試写室で見たとき、エアコンがキンキンに冷えていたのだが、映画の熱量に頭に血がのぼったようになった。

冒頭は1952年のアメリカ統治下の沖縄。コザ（現・沖縄市）に暮らす幼馴染のグスク（妻夫木聡）、ヤマコ（広瀬すず）、レイ（窪田正孝）、オン（永山瑛太）は「戦果アギヤー」と呼ばれ、米軍基地から物資を盗み貧困に苦しむ人たちに分けていた。

ある夜、リーダーのオンとともにいつものようにフェンスを乗り越えて基地に忍び込むグスクたち。「宝島」というタイトルにふさわしい、わくわくの冒険譚のはじまりかと思いきや――。アメリカ兵に見つかり、命からがらの逃亡劇に。

危険を顧みない若者たちののっぴきならない事情とアメリカ兵との激しい攻防の中、「戦果アギヤー」のリーダーで英雄視されていたオンが消えた。



主人公たちが慕うオンを永山瑛太が演じた（画像：映画『宝島』公式サイトより）

残された3人はそれぞれの生き方を模索する。グスクは刑事、ヤマコは小学校教師、レイはヤクザとなった。アメリカの支配下で、生活は楽ではなく、問題が山積み。でも3人の心からオンのことが消えることはない。

20年もの時が流れ、オンがあの日持ち去ったあるものが、グスク、ヤマコ、レイのみならず、アメリカ軍やCIAまで巻き込んでいく。

「当事者」でない者が沖縄を描くことの葛藤

2年後に沖縄が本土に復帰するという声明が出された1970年のある晩、アメリカ兵が起こした交通事故に端を発し、暴動が起きる。「コザ暴動」である。

コザ暴動のシーンには、冒頭の戦果アギヤーとアメリカ兵の遁走劇をさらに超えるダイナミズムと、映画体験の醍醐味がある。歴史に基づき、アメリカと沖縄に関するきわめて難しい問題を描きながらも、ドキュメンタリーやノンフィクションではない。

原作は直木賞受賞作ゆえ、物語は消えたオンが残した何かに関する謎解きミステリーのような香りに満ちている。消えたオンは生きているのか、そして、彼が残したものとは何か――。

「宝島」というタイトルをつけた意味に、ああ、そうか、そういうことなのかとハッとなる瞬間は、深く険しい森を抜けたような気持ちになる。

原作者・真藤順丈は、当事者ではない自分が沖縄を書けるのかと悩んだが、「非当事者としてずばぬけて面白いものを仕上げよう。映画化されるくらいのものを書いて、全国の人が沖縄の戦後史を知るきっかけになればいいと切り替えた」と、沖縄の映画館シアタードーナツ代表の宮島真一とのトークライブ「映画と本で魅せられるコザの街」で語った（「沖縄タイムスプラス」2025年9月27日より）。

映画のプレス資料によると、以前、大友監督が演出を担当した連続テレビ小説「ちゅらさん」の時代設定は1972年の沖縄本土復帰後、『宝島』は本土復帰前の20年を描いた物語。本土復帰前の沖縄を撮るにあたり、このように考えていた。

「本土復帰前の沖縄を描かないと、沖縄の人々の本当の気持ちは理解できないのではないか、そういう思いが強くありました。

一夜限りの出来事として語り継がれているコザ暴動から露呈される、群衆のパワー、無軌道な感情の奔流、優しさの裏側に潜めた沖縄の人たちの、一線を越えた時の強さや激しさを映画で見せたい。米兵による交通事故を発端にした米軍支配の矛盾や不満の爆発をどうやって描くことができるだろうかと、腐心しながら取り組んだ作品です」

歴史的な事象を背景に、空想の翼を広げ、そこに生きたかもしれない若者たちを思う存分躍動させて、壮大な物語に仕立ててある。

実際の歴史的事件と交差する物語

オンの情報を得るためにグスクは刑事として米軍と密接に繋がっていく。ヤマコはデモに参加し、先頭に立って声をあげていく。彼女は孤児・ウタ（栄莉弥）の面倒も見る。レイはオンの情報を得たいがためにヤクザになり、凄惨な暴力の世界に身を投じていく。



刑事となった妻夫木聡演じるグスク。真実に辿り着けるのか（画像：映画『宝島』公式サイトより）

3人にとって、オンは実在の英雄だが、姿を消したことで、より大きな存在になっていくように見える。おそらく、生きるうえでの信念のようなもの。オン役の永山瑛太が野生味あふれるたくましい存在感を放っている。

オンのかつての恋人で、彼とグスク、レイ、1人ひとりに向き合いながら、決して流されず、凛というか頑として両足で踏ん張って大地に立っているようなヤマコが魅力的だ。広瀬すず、最強。

1952年から沖縄が日本に復帰した1972年の20年の長きにわたり、アメリカ軍戦闘機の小学校墜落、コザ暴動など、実際の歴史的事件がグスクたちの生活に密接に関わっている。

彼らだけでなく、沖縄の人びとが抑圧され、疑問や怒りを溜めに溜め、それが一気に炸裂するのがコザ暴動だ。

前述の通り、コザの胡屋十字路で起こった自動車事故をきっかけに、事故を起こしたアメリカ兵と住人がぶつかりあう。人びとが道路にあふれ、喧騒は拡大し、火炎瓶が宙を飛び車が横転する。道路と街が燃え、不謹慎ながら祭りのような熱狂をそこに感じる。

そこで刑事とヤクザという交われない立場になったグスクとレイの2人が久方ぶりに邂逅し、ヤマコも動き出す。そして、この20年、なにかにつけて存在をちらつかせてくるオンが残した「戦果」の謎が明らかに――。



かつてオンの恋人だったヤマコ（広瀬すず）は、大人になって教師に（画像：映画『宝島』公式サイトより）

過去のことを自分ごと化させるための表現

コザ暴動があった1970年は大阪万博、よど号ハイジャック事件があり、1972年には札幌では冬季オリンピック、本土ではあさま山荘事件があった。

これらはよく語られるし、事件に関しては映画をはじめとして創作の題材によくなっている。でも、沖縄の事件はあまり知られていないのではないだろうか。

本土復帰前だからなのか。そうはいっても、戦争でアメリカに占領される前は日本だった。もっといえば、江戸時代、琉球王国を薩摩が支配した。沖縄は国と国のはざまでいつも揺れている。そして今も、日常的にアメリカ軍機が上空を飛んでいる。

沖縄の歴史と実情を詳しく知っている人たちは当事者以外でどれくらいいるだろう。

昔を知る人がどんどん減っていく。近頃、過去にあったことを自分ごととしてとらえ、現在と未来を考えていこうというムーブがある。過去と現在には時間的な隔たりがあり、価値観もだいぶ違っているため、なかなか自分ごととしてとらえられない。

歴史に親しめないことへの打開策として、映画やドラマで伝える、それも現代人がタイムスリップして過去を実体験するというスタイルがある。

たとえば、戦国時代に現代の高校生がタイムスリップする『信長協奏曲』（2016）は興収46.1億円、戦時中に女子高生がタイムスリップする『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は45.4億円の大ヒット。

ドラマでは山田太一脚本の『終りに見た街』（1982年）が現代の脚本家が戦時中にタイムスリップする作品だ。これは2005年、2024年にもリメイクされている。2024年版は宮藤官九郎が脚本化した。

『この世界の片隅に』に近いスピリット

『宝島』はタイムスリップものではない。言ってみれば、映画館がタイムマシーンで、観客が当時の熱を直に眼前で目撃するような作品だ。

当時のコザ暴動に、どうにか現代に生きる自分たちの手で肉薄しようと、撮影は多いときで500人ものエキストラを動員し人海戦術で挑んだ。



大人になってヤクザとなったレイの狂気を窪田正孝がリアリティたっぷりに演じる（画像：映画『宝島』公式サイトより）

撮影はスタジオにつくられたセットで行われたが、怒りの炎と化した人びとがぶつかり合って引火してどんどん炎上していく様子は、昨今の邦画ではなかなか見ないスケールの大きさだった。

映画から炎や怒りが飛び出してきそうな勢いを観客が受け止めることで、SF的なフィルターを1枚介すことなく歴史を間近に感じることが可能になる。

アニメだけれど、戦時中の呉を徹底取材のうえ細やかに描き出した『この世界の片隅に』（2016年）に近いスピリットを感じる。

主要人物を演じた俳優たちに沖縄出身者がいないことに首を傾げる声もある。筆者も地域を題材にした作品には地域の人をキャスティングしてほしいと考えるほうである。

朝ドラ『ちゅらさん』は主演の国仲涼子を筆頭に、主人公のおばぁ（祖母）役の平良とみ、兄役のガレッジセール・ゴリ、弟役の山田孝之など、多くの沖縄に関わりのある俳優がキャスティングされていた。今回は逆のアプローチである。

しかしそれは、当事者ではないスタッフや俳優たちが沖縄のことを真摯に知りたいと思ったとき、まず俳優が当時の沖縄の人物を演じることで、その時代に生きた者の歴史や思いを深く慮るという方法論を『宝島』は選択したのだと推察する。

ただ、民族運動家役に沖縄出身の尚玄、ユタ役にはアメリカ統治下だった時代を経験している、きゃんひとみがキャスティングされている。

あえて若作りを演じた妻夫木の凄み

正直に言えば、1952年代の若者時代を演じる妻夫木聡の若作りにはいささか無理を感じたのだが、すべてのはじまりであるここを彼が演じないと意味がなかったのだろう。それがグスクの気持ちを知り尽くすためには必要で、あえて難しい挑戦をしたと考えたい。



「戦果アギヤー」だった若者時代からその20年後まで、同一俳優で生き生きと演じた（画像：映画『宝島』公式サイトより）

大人になって刑事になってからの妻夫木は水を得た魚のようだ。とりわけアメリカ軍からトモダチ（スパイ）になるように持ちかけられるエピソードはスリリング。

通訳を演じる中村蒼もよかった。ヤクザの一員として過激な活動をするレイを演じた窪田正孝の、獣のような敏捷（びんしょう）さもよかった。

コロナ禍で撮影が2度延期され、それでもやり遂げた労作だ。あの事件と、そこに流れる感情を再現しようと力を尽くした結果の生々しいマグマを受け止めたい。長尺でパンチが重い作品ではあるが映画館で見る価値のある作品だ。

（木俣 冬 ： コラムニスト）