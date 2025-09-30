南米エクアドルで、ノボア大統領率いる人道支援物資を積んだ車列が襲撃を受けた/Ecuador’s President Daniel Noboa/X

（ＣＮＮ）南米エクアドルで２８日、燃料価格をめぐる抗議活動のなか、ノボア大統領を乗せた援助物資を運ぶ車列が襲撃を受けた。政府が明らかにした。車列には外国の外交官も同行していた。

抗議デモは、政府が公共支出の削減や燃料密輸の防止、社会福祉事業への資金充当を目的としたディーゼル燃料への補助金の廃止を発表したことを受けて始まった。抗議活動は１週間以上にわたって続いており、週末には死者も出た。

車列が襲撃を受けたインバブラ州では、数十人のデモ隊が道路を封鎖し、治安部隊と衝突した。

政府は２９日、人道支援物資を届けるため現地へ向かっていた車列に対し、約３５０人が花火や火炎瓶、石などを投げつけたと発表した。

大統領報道官によると、護衛にあたっていた兵士５０人が撃退を試みたという。負傷者の有無については明らかにしなかった。

大統領府によると、車列には、バチカンやイタリア、欧州連合（ＥＵ）の大使らが乗っていた。在エクアドル・イタリア大使館は大使に被害はないと明らかにし、今回の襲撃についてはエクアドル大統領を狙った「テロ行為」だと非難した。

ノボア大統領はＸ（旧ツイッター）に窓ガラスが割れた車両の写真を投稿した。ノボア大統領は、襲撃者は暴力を用いてエクアドルの前進に抵抗していると主張し、「我々は前進を続ける。エクアドルは後退してはならない」と述べた。

当局によれば、週末には別の人道支援の車列も攻撃を受け、少なくとも１人が死亡し、兵士９人が負傷した。さらに１７人の軍人が拉致されたとされる。

抗議行動を主導する先住民団体「ＣＯＮＡＩＥ」は政府の主張を否定した。死亡したのは先住民の男性で、軍に撃たれたと述べた。ＣＯＮＡＩＥは政府に対して弾圧をやめるよう要求した。先住民族の指導者たちは、政府が抗議活動を暴力的に弾圧し、祖先の土地での無制限な採掘や石油掘削を容認していると非難している。政府は抗議者側に責任があると示唆している。