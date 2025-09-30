¥Ò¥ë¥È¥óºÇ¾åµé¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡×ÃÂÀ¸¡¾¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ½é¤ÎÃÏ¾å250m¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬ÆüËÜ¶¶¤Ë
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤È¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜÃæÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤¬»ö¶È¿ä¿Ê¤¹¤ëÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Ì¾¾Î¤ò¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÅìµþÆüËÜ¶¶¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à(»²¹Í)
Æ±¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎºÇ¾åµé¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾¡¼¥Ä¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è½é¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£Æþµï³«»Ï¤Ï2027Ç¯½©¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶°ìÃúÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼(¹â¤µÌó284m)¤ÎºÇ¹âÁØ¤È¤Ê¤ë48³¬¤«¤é51³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£²¼ÁØ³¬(39³¬¡Á47³¬)¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢ÅìµþÆüËÜ¶¶¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µï½»¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
½»¸Í¤ÏÁ´71¸Í¤Ç¡¢ÀìÍÌÌÀÑ¤Ï60ÖÂæ¤«¤é430ÖÂæ¡£Åìµþ±Ø»ê¶á¤«¤ÄÆüËÜ¶¶±ØÄ¾·ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÍøÊØÀ¤È¡¢ÃÏ¾åÌó250m¤«¤é¤Î°µÅÝÅª¤ÊÄ¯Ë¾¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à(»²¹Í)
µï½»¼ÔÀìÍÑ¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢50³¬¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤È¡¢ÅÔ¿´¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥Æ¥é¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀß¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥é¥¦¥ó¥¸(¥¥Ã¥Á¥ó)´°À®Í½ÁÛ¿Þ
50³¬¥é¥¦¥ó¥¸²°³°¥Æ¥é¥¹¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¥¤¥á¡¼¥¸(ÆîÀ¾Êý¸þ)¡¡2025Ç¯6·î»£±Æ
¥Û¥Æ¥ëÏ¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¡¼¥Ô¥ó¥°¡¢¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥×¡¼¥ë¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Ë¤âÀìÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥É¡¼¥Õ¡¦¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ ¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à(»²¹Í)
