『暴君のシェフ』俳優イ・チェミン、交際中の同い年女優と“匂わせ投稿”！互いの誕生日を祝う

俳優のイ・チェミンと女優リュ・ダインが“匂わせ投稿”で変わらぬ愛情を見せた。

【写真】イ・チェミン、恋人女優とのデート現場

去る9月29日、リュ・ダインは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「ニャハ、愛してる」という文章を綴り、誕生日を祝う写真を公開した。 写真のなかのリュ・ダインは、レタリングケーキに「25」と書かれたろうそくを差し込み、自身の25歳の誕生日を迎えた喜びを伝えた。

（写真＝イ・チェミン、リュ・ダインInstagram）

（写真＝リュ・ダイン、イ・チェミンInstagram）

この写真は、公開恋愛中のイ・チェミンの投稿を彷彿とさせた。9月16日、誕生日を迎えたイ・チェミンも同じ数字のろうそくが刺さったケーキとともに写真を投稿した。2人のケーキが“お揃いアイテム”のように似ていて、依然として甘い恋をしていることを証明した。

2000年生まれの同い年のイ・チェミンとリュ・ダインは、2024年に熱愛説が浮上した後、すぐに事実を認め、公開恋愛を続けている。特に、堂々とした“匂わせ投稿”を通じて、お互いへの愛情を示し続け、ファンから応援されている。

なお、イ・チェミンは最近、少女時代のユナと共演したtvNドラマ『暴君のシェフ』がヒットし、次世代スターとして浮上した。リュ・ダインはSBSの新ドラマ『覚醒』（原題）に主演としての出演を検討中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。

◇リュ・ダイン プロフィール

2000年9月29日生まれ。韓国・釜山広域市出身。身長174cm。2020年放送のドラマ『18アゲイン』（原題）でデビューし、2023年のドラマ『イルタ・スキャンダル〜恋は特訓コースで〜』ではチャン・ダンジ役を演じた。2024年にはTVINGオリジナルシリーズ『ピラミッドゲーム』（原題）に出演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで俳優のイ・チェミンとの交際を認めた。