Koki,、イタリア発ランジェリーブランド“日本初”アンバサダー就任「大変光栄に思っております」
【モデルプレス＝2025/09/30】モデルで女優のKoki,が、イタリア発のランジェリーブランド・Intimissimi（インティミッシミ）の日本初となるローカルアンバサダーに就任。9月29日より、Koki,が起用された広告が公開された。
【写真】Koki,「Intimissimi」纏ったスタイリッシュなビジュアル
【Not Sponsored 記事】
◆Koki,、イタリア発ランジェリーブランドアンバサダー就任
同ブランドは、モデル・女優だけではなく、作曲家としても活躍するマルチな才能の持ち主であり、その個性と、自身の道を切り拓く自信に満ちたKoki,の姿を「Intimissimiが表現する『自立した、自分らしさを持つ女性像』と強く一致していると強く感じています」とし、「今回の『Pretty Flowers』コレクションのキャンペーンメッセージである、『高鳴りを、信じて。』をまさに体現してくれる方だと思っています」と起用の理由を明かした。
アンバサダー就任にあたり、Koki,は「日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました」と喜びをコメント。「Intimissimiは、美しさや自信を内側から引き出してくれるブランドだと感じています」とし、「アンバサダーとして、女性がそれぞれの感性や個性を大切にし、自分らしく輝くことを恐れずにいられるよう、前向きなメッセージをお届けしていきたいです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆アンドレア・ジェンティーレ（カルツェドニアジャパン カントリーマネージャー）コメント
Koki,さんを日本初のアンバサダーに迎えることは、私たちにとって大変意義深い一歩です。Intimissimiはこれまでもイタリアを拠点に国際的な成長を続けてきましたが、日本市場は私たちにとって特別な可能性を秘めた場所です。 今回のキャンペーンを通じて、単に美しいアイテムを紹介するだけでなく、Intimissimiが大切にする“感性を信じる喜び”を日本のお客様により身近に感じていただきたいと考えています。Koki,さんとともに、この新しい章を切り拓けることを誇りに思います。
