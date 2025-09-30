なぜ個室でスキンシップする防犯カメラ映像が…熱愛説よりも深刻な“私生活の流出”、ジュリーの騒動

ガールズグループKISS OF LIFEのジュリーとボーイズグループVERIVERYのカンミンが、突如として私生活流出の疑惑に巻き込まれた。

【画像】個室でイチャイチャ…防犯カメラ映像が流出

最近、中国のSNS「Weibo（ウェイボー）」を中心に、ある映像が急速に拡散された。この映像は酒場の内部で撮影されたもので、男女が親しげに会話しながらスキンシップを交わす様子が映っていた。

男性が女性の頭をなでたり、女性が席を立とうとすると背後から抱きしめたりする場面などが捉えられ、オンライン上では「カンミンとジュリーではないか」という憶測が相次いだ。

映像が広まると、両所属事務所も立場を明らかにした。

ジュリーの所属事務所であるS2エンターテインメントは9月29日、「個人の私生活に関する部分なので、会社として確認したり回答したりできる事案ではない」とし、言及を控えた。

（写真提供＝OSEN）ジュリー

しかし、その後、「現在オンライン上で不法に流出・流通している映像について確認しており、これに関する立場をすでに表明したが、依然として当社アーティストをめぐる根拠のない憶測が拡散しているため、明確な立場を伝えたい」と再び立場を発表した。

S2エンターテインメントは「確認されていないデマや無分別な憶測によって、アーティストの名誉と人格が深刻に毀損されていることを認識しており、もはや看過できない水準に達した」とし、「現在、担当法律事務所と共に関連資料を収集・分析しており、虚偽事実の流布、悪意的な投稿作成と拡散、人格権侵害行為全般に対して法的措置を準備している」と強調した。

一方、カンミンの所属事務所であるJELLYFISHエンターテインメントは同日、公式資料を通じて、疑惑を強く否定した。

（写真提供＝OSEN）カンミン

同事務所は「最近、所属アーティストを対象とした根拠のないデマがポータルサイトやオンラインコミュニティ、SNSを通じて無分別に拡散している事実を確認した」と述べ、「当該のデマは事実無根であり、アーティストの名誉を深刻に毀損する悪意ある虚偽事実だ」と反論した。

さらに「当社はアーティスト保護を最優先とし、悪質なデマの作成・流布・再生産に対しては一切の寛容なく法的対応を行う」とし、「今後も虚偽事実による被害を防ぎ、権益を守るために強硬に対応していく」と強調した。

ファンもまた所属事務所の対応を支持している。「無分別な私生活映像の流布は深刻な犯罪だ」として強力な処罰を求める声を上げている状況だ。

男女K-POPアイドルのスキャンダルそのものよりも、アーティストの私生活侵害や倫理的問題に焦点を当てる動きが見られている。

なお、カンミンは先日放送終了したオーディション番組『BOYS II PLANET』で最終9位を記録し、惜しくもデビューを逃した。また、ジュリーの所属するKISS OF LIFEは、11月5日に日本デビューすることが決まっている。

（記事提供＝OSEN）