佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。



「気温はどうなのか？」

最高気温は29日と同じくらいでしょう。福岡市、北九州市、飯塚市、行橋市は28℃、久留米市や佐賀市などは29℃の予想です。日差しの下では汗ばむ陽気になりそうです。



「週末は夏の暑さ戻る」

最近は最高気温が30℃に届かない日も増えてきて、秋らしさを感じるようになりました。ただ久留米市では10月1日は30℃以上の真夏日になる見込みで、夏の暑さが戻りそうです。そのほかの各地でも、週末から週明けにかけて真夏日が予想されています。一方、朝は涼しくなってきますので、一日の中の気温差がかなり大きくなります。体調を崩さないよう注意が必要です。



「傘は必要なのか？」

安定して晴れるでしょう。雨具の出番はありません。9月も終わりますが、紫外線は意外と強いので、日傘が活躍しそうです。



「なのか間予報」

水曜日にかけては安定して晴れるでしょう。金曜日は前線の影響で雨が降ります。本降りになるところもありそうです。



「天気図」

前線は鹿児島県本土の南側まで南下します。福岡県や佐賀県は秋の高気圧に覆われて、よく晴れるでしょう。



「お目覚めフィットネス」

ひんやりする朝に、体側（たいそく）のストレッチをお試しください！