カブスのクレイグ・カウンセル監督が29日（日本時間30日）、パドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）の前日会見に臨み、先発投手に言及した。

カブスの先発陣は今季11勝4敗、防御率2.67で第1戦先発の有力候補だった24歳新人右腕ホートンが、右肋骨の骨折で27日（同28日）に負傷者リスト（IL）入りした。そのため、ボイドが第1戦で先発を務め、今永が第2戦の先発候補で、第3戦には11勝のタイヨンが待機。11勝のレイと3勝のアサドは救援待機することが有力となっている。

指揮官は第1戦の先発を託すボイドについて「彼自身も予想していたと思う。準備はできている。ここ数週間の流れを見れば、彼が予定されていた選手だった。彼に仕事を任せられることを楽しみにしているよ」と左腕本人も驚きはなく、準備万端と期待を寄せた。

今永が今季のパドレス戦に2戦2勝、計12回1/3を投げ2失点と好投しているもののボイドを第1戦に抜擢した理由について問われると「理由の一つは、彼が最も休養を取っていたこと」と今永のシーズン最終登板が25日（同26日）だった一方で、ボイドは24日（同25日）であることも要因と説明。続けて「マシュー（ボイド）は今、いい球が良く出ている。彼の投球内容には満足している」とボイドの好調ぶりも第1戦を託す理由につながったと語った。

その上で今永が第2戦の先発を務めるのかどうかと質問が及ぶと「第1戦が終わってからお知らせする。（笑）」とけむに巻いた。