プロ級の指先へ♡ジェルネイル「deumoon」×モリワキジュリナの新作カラー登場
セルフネイル派からプロネイリストまで幅広く支持されるジェルネイルブランド「deumoon（ドゥムーン）」から、待望の新ラインが登場しました。人気ネイリスト・モリワキジュリナ氏が監修し、約9か月の調整を経て完成したコラボレーションカラーは、ブランド初となるコンテナタイプ。肌に馴染む繊細なニュアンスと、サロン級の仕上がりを叶える5色のラインナップが、2025年9月26日（金）より公式オンラインショップで発売されています。
deumoon初のコンテナタイプ誕生
「deumoon」はこれまで、ベースやトップが不要のボトル型ジェルでセルフでも簡単に美しく仕上がるアイテムを展開してきました。
今回新たに加わったコンテナタイプは、やや硬めのテクスチャでサロンワークにも対応可能。セルフネイラーはもちろん、プロの施術にも活用できる仕上がりです。
限定色アイプチ®「ドリーミーグレージュ」で目もとにおとぎ話のきらめき♡
モリワキジュリナ監修の特別カラー
繊細な調色技術に定評のあるネイリスト・モリワキジュリナ氏が監修したコラボカラーは、サロン級の色合いを自宅でも楽しめる贅沢なライン。
絶妙なニュアンスを重ねた全5色は、シーンを問わず指先を上品に演出します。
merry：青みピンクにくすみ感をプラス。自然な血色感を演出。
shrimp：赤みピンクブラウン。紫を配合し、やさしい特別感を添えるカラー。
peachey：透明感のあるピンクベージュ。日常使いに最適。
fizzy：ダスティなガーリーピンク。重ね塗りで変化を楽しめる。
oyster：グレージュアイボリー。ベース使いにも混色にも活躍。
価格はいずれも1,580円（税込）、容量3g。
セルフもサロンも楽しめる5色
今回のコレクションは、セルフネイル派が手軽に挑戦できるだけでなく、プロの現場でも活用できる仕上がりが魅力です。
シンプルなワンカラーからニュアンスデザインまで幅広く対応し、肌トーンやファッションに合わせて自在にアレンジ可能。自分らしい指先を表現できるのが嬉しいポイントです♪
新しいジェルネイル体験をあなたに
ブランド初のコンテナタイプとして誕生した「deumoon」×モリワキジュリナのコラボレーションカラーは、サロン級の仕上がりを叶える新しい選択肢。
セルフでもプロでも楽しめる絶妙な5色は、毎日のネイルをもっと自由に、美しく輝かせてくれます。気分に合わせて色を選び、あなただけの指先を完成させてみませんか？