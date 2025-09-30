吉岡里帆、ボディライン際立つ海でのワンピ姿に「むちゃくちゃ美しい」「もはや、これは…絵画」の声
俳優の吉岡里帆さんは9月29日、自身のInstagramを更新。幻想的なワンピース姿を披露しました。
【写真】吉岡里帆のワンピース姿
コメントでは「マーメイドみたいで綺麗です」「幻想的で綺麗」「絵画の様な美しさ」「シルエットまでも美しい」「芸術的ですね」「むちゃくちゃ美しい写真ですね」「もはや、これは…絵画だよね」「素敵な夕焼けに里帆様」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「マーメイドみたいで綺麗です」吉岡さんは絵文字とともに、7枚の写真を載せています。夕暮れの海辺で撮影したモデルショットです。ワンピースが濡れるのも気にせず、足元まで海に浸かる姿が美しいです。きれいなボディラインがオレンジの夕暮れとコントラストになり、印象的な雰囲気を醸し出しています。
「自然で美しい…」普段の投稿でも美しい姿を披露している吉岡さん。13日には出演した映画のオフショットで、台北での美しい姿を公開していました。この投稿には「自然で美しい…」「なんというお宝画像！」「めちゃめちゃ可愛い！」といった声があふれています。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
