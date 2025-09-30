タリーズ“お月見ドリンク”登場！ 満月クッキー付きの「もちもちみたらし団子ラテ」など展開
「タリーズコーヒー」は、10月3日（金）から、秋限定メニュー「もちもちみたらし団子ラテ」や「もちもちみたらし団子シェイク」を、全国の店舗で発売する。
【写真】みたらし団子がシェイクに!? 新作メニュー一覧
■キュートなスイーツも
今回秋の風物詩“お月見”に合わせて発売されるのは、やさしい甘さと秋の空気に包まれて心ほどけるくつろぎ時間が楽しめる、新しい癒やしの過ごし方“まったりーず”をコンセプトにした季節限定の新作ドリンク。
「もちもちみたらし団子ラテ」は、醤油の香ばしく深みのあるみたらしソースの甘じょっぱさが織りなす、上品でほっとする味わいのカフェラテ。もちもち食感の白玉と、満月をモチーフにしたクッキーを添えることで、見た目でも“お月見”気分を満喫できるよう仕上げた。
一方「もちもちみたらし団子シェイク」は、和スイーツの定番であるみたらし団子をフローズン仕立てにしたもちもち食感の一杯で、飲み進めるうちにミルキーな甘さのシェイクと甘じょっぱいみたらしソースが混ざり合い、和と洋が調和した奥深い風味を楽しめる。
また、オリジナルキャラクター“ベアフル”が満月になったようなモチーフのスイーツ「お月見ベアフルのスチームケーキ」とグッズ「お月見ベアフルクリップ」も販売。加えて、9月25日（木）〜11月4日（火）の期間には、全長約2mの“めっちゃでっかいお月見ベアフル”が一部店舗に登場する予定だ。
【写真】みたらし団子がシェイクに!? 新作メニュー一覧
■キュートなスイーツも
今回秋の風物詩“お月見”に合わせて発売されるのは、やさしい甘さと秋の空気に包まれて心ほどけるくつろぎ時間が楽しめる、新しい癒やしの過ごし方“まったりーず”をコンセプトにした季節限定の新作ドリンク。
「もちもちみたらし団子ラテ」は、醤油の香ばしく深みのあるみたらしソースの甘じょっぱさが織りなす、上品でほっとする味わいのカフェラテ。もちもち食感の白玉と、満月をモチーフにしたクッキーを添えることで、見た目でも“お月見”気分を満喫できるよう仕上げた。
また、オリジナルキャラクター“ベアフル”が満月になったようなモチーフのスイーツ「お月見ベアフルのスチームケーキ」とグッズ「お月見ベアフルクリップ」も販売。加えて、9月25日（木）〜11月4日（火）の期間には、全長約2mの“めっちゃでっかいお月見ベアフル”が一部店舗に登場する予定だ。