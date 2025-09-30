三浦大知がTBSラジオで初の冠番組スタート “無重力”でのんびりふわふわの1時間に
歌手の三浦大知が、TBSラジオで自身初となるパーソナリティ番組をスタートさせることが決定した。29日に最終回を迎えた小島秀夫の番組『コジ10 小島秀夫の「最高の10時にしよう」』の最終回にゲスト出演した際に発表された。
【写真】TBSラジオで初の冠番組スタート！トーク中の三浦大知のショット
新たにスタートするのは、毎週月曜午後10時から放送される『三浦大知のSpacewalk』。音楽活動をはじめ、多方面で活躍する三浦が、自身の創作活動にまつわる近況報告や、ダンスにフォーカスした企画、リスナーとの交流など、バラエティ豊かな内容を届ける1時間番組となる。
これまでにもTBSラジオにたびたびゲスト出演してきた三浦だが、同局での冠番組を持つのは今回が初めて。タイトル「Spacewalk（宇宙遊泳）」が示すように、週の始まりに心と身体を“無重力”にしてくれるような、のんびりとした時間がコンセプトとなっている。
番組は10月よりスタート予定。音楽やダンス、ゲームなど、多彩なトークに期待だ。
■『三浦大知のSpacewalk』放送予定
毎週月曜 後10：00〜後10：55 ＜TBSラジオ＞
