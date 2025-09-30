ガールズグループTWICEのスペシャルアルバムタイトル曲「ME＋YOU」がベールを脱いだ。公式チャンネルに29日、新曲音源の一部を公開した。

TWICEは10月10日午後1時に、デビュー10周年記念のスペシャルアルバム「TEN：The story Goes On」を発表し、10周年を記念する。それに先立ちタイトル曲「ME＋YOU」を一部公開し、9人のメンバーのソロ曲9曲のハイライト音源もオープンした。

韓国メディアのスポーツ京郷は30日「全世界のファンは新曲『ME＋YOU』はもちろん、6度目のワールドツアー『THIS IS FOR』ソロ舞台曲を鑑賞できる新譜に向かって熱烈に期待している。タイトル曲『ME＋YOU』は、TWICEメンバーが直接歌詞にアイデアを加え、K−POP代表プロデューサーのケンジ（KENZIE）が作詞、作曲に参加した」と説明した。

TWICEは新アルバム発表後、10月18日にソウル市内でファンミーティング『10VE UNIVERSE』を開催し、ファンと10周年を祝う。オフライン公演とともにBeyond LIVEプラットフォームを通じたオンライン有料生中継を同時進行する予定だ。