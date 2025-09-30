女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）が２９日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が１６・０％を記録したことが３０日、分かった。個人視聴率は８・７％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

前作「あんぱん」初回の世帯１５・４％、個人８・６％をいずれも上回る好スタートを切った。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描く。没落士族の娘・松野トキ（郄石あかり）と外国人の夫・ヘブン（トミー・バストウ）。怪談を愛し、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。

初回は明治のはじめ。小学生のトキ（福地美晴）は、父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、世をうらみ、貧しい日々を送っていた。司之介はトキにいい暮らしをさせたいと一大決心をする…と展開した。