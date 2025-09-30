◎「ＭＬＢＣＵＰ２０２５・関西ブロック予選」（９月２０日・久宝寺緑地硬式野球場）◆小学生の部 ▽決勝 大阪柴島ボーイズ１２−９香芝ボーイズ

ボーイズリーグが新たに参加するＭＬＢカップ（１１月２２〜２４日、滋賀・マイネットスタジアム皇子山）の関西ブロック代表は、打線が躍動した大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）に決まった。

ビッグマッチへ堂々、名乗りを上げた。大阪柴島が決勝で１５安打１２得点。両軍計２５安打２１得点の乱打戦を制し、関西ブロック代表切符を獲得。眞野主将は「打たれたけど、こっちもよく打てました」と自慢の打力に胸を張った。

この日は、９安打１０得点で４回コールド勝ちした準決勝と決勝で、ナインはダイヤモンドを駆け回った。打ち勝っての勝利だが、なかでもヒーローを挙げるなら森捕手だ。準決勝は初回１死一、三塁で二盗を封じるなど２度の盗塁阻止。決勝では初回の先制Ｖ打など２安打２打点し、「スローイングは安定してきた。バッティングもライナーを打つ意識でやってきて、それができた」と会心の表情だ。

今夏の選手権大会準Ｖと、ボーイズリーグでは実績も確かな強豪。眞野は「日本の硬式野球チーム（の代表）が集まる。勝つしかない」。メジャー主催の夢舞台で、初代王者の称号をつかみ取る。

〇…香芝は準決勝では最終６回に阪が同点二塁打、清家が左前打し逆転サヨナラ勝ち。その勢いで決勝に臨んだが、打ち負け、あと一歩のところで代表切符を逃した。

準決勝のヒーロー・清家は「古都大会で悔しい思いをしたのが生きた。次は絶対に負けない」と前向き。投打でチームを引っ張った天野は「最後（６回４得点）は良かった。次からは無失点でできる限り試合を進めていきたい」と先を見据えた。