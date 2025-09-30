米大リーグは２８日（日本時間２９日）にレギュラーシーズンが終わり、自己最多のシーズン５５号本塁打で締めくくったドジャースの大谷翔平を抑えて５６本でナ・リーグの本塁打王となったのが、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手だ。

３年ぶりの本塁打王タイトルで、打点（１３２）との二冠も達成したが、今夏にはメジャーの祭典でファンが拍手喝さいの大仕事もやってのけていた。

シュワーバーはメジャー１１年目で右投げ左打ちの３２歳。２０１４年のドラフト１巡目でカブスに指名されてプロ入りし、ナショナルズ、レッドソックスを経て２２年からフィリーズでプレーする。１１年間の通算本塁打は３４０本で、三振も多いが、四球も今季はメジャー全体で５番目に多い１０８個（大谷は１０９個）で、直近３シーズンでも全体で毎年５番目以内に入るなど、選球眼にも磨きをかけてきた。昨季は主に１番・指名打者として３８本塁打を打ち、そのうち先頭打者本塁打が１５本。「恐怖のリードオフマン」として相手投手から恐れられている。

打ち出すと止まらない…

「打ち出すと止まらない」ことでも知られ、ナショナルズ時代の２１年６月には月間１６本塁打。今年８月２８日（同２９日）のブレーブス戦では、メジャー史上２１人目となる１試合４本塁打も記録している。

今季の開幕戦は４番に座り、シーズン中盤からは主に２番に入ったが、３、４月は本塁打９本、５月は１０本、６月は６本。夏場に入って７、８月はともに１２本と加速したシュワーバーが千両役者ぶりを発揮したのが、今年７月１５日（同１６日）にジョージア州アトランタで行われたオールスター戦だった。

試合は６―６の同点で九回を終了。勝者を決めるために規定により特別ルールの本塁打競争が実施された。

米メディアによると、オールスター戦が本塁打競争で決着するのは史上初めてのこと。両監督がメンバーの中から選んだ各３選手がリーグ交互に打席に入って３スイングずつバットを振り、合計の本塁打数が多いチームが勝利するというルールだ。

ここで、後攻のナ・リーグ２番手で登場したシュワーバーが大活躍した。合計本数１―３の劣勢の状況で打席に入り、最初のスイングでバックスクリーンにたたき込むと、２本目を右中間に特大の一発。２連発で３−３のタイとすると、最後の３スイング目も右翼スタンドに放り込み、ナ・リーグが４−３と逆転した。

重圧をかけられて硬くなったア・リーグの３人目アランダ（レイズ）は１本も打てずに勝負は４―３で決着。大谷もジャッジ（ヤンキース）も登場しなかった延長ホームランダービーだが、最後は大きな盛り上がりで球宴が幕を閉じた。この試合で五回に大谷の代打で登場して指名打者に入っていたシュワーバーが最優秀選手に選ばれた。

二刀流で初めてのポストシーズンを迎える大谷のドジャースは３０日（同１０月１日）に始まるワイルドカードシリーズ（３回戦制）のレッズ戦を勝ち上がれば、４日（同５日）からの地区シリーズでフィリーズと対戦する。まれにみるハイレベルのタイトル争いを演じた両雄の競演が、ポストシーズンで再び見られるか−−。（デジタル編集部）