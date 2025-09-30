レブロンから学ぶもの──バスケへの愛と終わりなき探究心

9月30日(現地時間29日)、NBAの多くのチームがメディアデーを実施。いよいよNBAシーズンが本格的に始動しようとしている。

ロサンゼルス・レイカーズもその一つで、メディア対応した八村塁がチームメートのレブロン・ジェームズについて言及。NBA公式Xには、八村のコメントを収めた動画が投稿されている。



"Work ethic. He loves this game… it's all about this game."

Rui Hachimura on what he's learned from @KingJames in LA! pic.twitter.com/Buatywy1yF

- NBA (@NBA) September 29, 2025

八村は「ワークエシック(勤勉さ、仕事への取り組み方)。彼はこの競技を愛している。すべてがバスケットボールのためだ」と強調。体のケアや細部へのこだわり、オフコートでの過ごし方まで、常に競技を中心に置く姿勢に触れた。

また「とても賢い人で、人として尊敬している。昔、ドラフトされたころの話などを聞くのも好きだ」と述べ、ジェームズの豊富な経験や人間性に敬意を示した。

さらに「みんなが引退を口にする時期でも、彼はまだ続けたいと思っている。もう一度優勝したいという気持ちが彼をここに立たせている。僕らチームとしても、そのために助けなければならない」とコメント。キャリアの終盤にあるレジェンドの意志を尊重し、自身も支える立場にあることを明確にした。

すでに名門チームの主力として活躍する八村だが、”生きる教科書”レブロンから受ける影響はまだまだ大きい。新シーズンに向けて、レジェンドから吸収しようという意欲をのぞかせた。

【動画】八村塁単独インタビュー