ジモティー<7082.T>が３日続伸している。２９日の取引終了後、カメラのキタムラ（東京都新宿区）と業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



今回の提携により、カメラのキタムラはジモティーが運営する官民連携のリユース拠点「ジモティースポット」のフランチャイズ（ＦＣ）に加盟し、店舗展開を開始する。まずは地域の反応や運営実績を踏まえながら両社で最適な店舗モデルを構築し、その後、カメラのキタムラが全国に展開する既存店舗や新規出店も視野に入れて段階的なスケール拡大を目指すとしている。



また、愛知県安城市とリユースに関する協定を締結したと発表した。同社は９月２９日現在で全国２４２カ所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発とごみの削減を通して持続的社会の実現に取り組んでおり、愛知県内での事例としては１８例目となる。



出所：MINKABU PRESS