「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、Ｒｅｔｔｙ<7356.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



３０日の東京市場で、レッティは弱含み。日足チャートで７５日移動平均線を割り込んできたことから先安観が意識されやすく、これが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社が８月１３日に発表した２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の単独決算は、営業損益が損益トントン（前年同期は９２００万円の赤字）だった。これを手掛かりに株価は８月２６日につけた直近高値３０２円まで駆け上がったが、７月３０日の年初来高値３０５円を上抜くことはできなかった。



出所：MINKABU PRESS