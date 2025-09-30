U-20W杯、日本以外のアジア勢は黒星発進…アメリカが9-1圧勝!! フランス&ノルウェーら競り勝つ:第1節最終日
U-20ワールドカップは29日、グループリーグ第1節3日目(最終日)を行った。F組ではサウジアラビアがコロンビアに0-1で敗戦。アジア勢は日本がエジプトを2-0で破って白星発進を果たした一方、韓国がウクライナに1-2、オーストラリアがイタリアに0-1で敗れており、苦しい開幕節となった。
サウジアラビアはコロンビアに対し、前半は優位に試合を進めたが、10番のMFジアド・アルガムディらアタッカー陣のシュートがことごとく枠外へ。すると後半19分、CBのボールロストからカウンターを受け、コロンビア10番のMFオスカル・ペレアに先制点を決められた。同26分にはエースのFWタメル・アルハイバリが強烈な左足シュートを叩き込むも、ギリギリでオフサイド。そのまま0-1でタイムアップを迎えた。
F組のもう1試合ではノルウェーがナイジェリアを1-0で撃破。前半8分、今大会で試験導入されている新ビデオ判定システム「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」によるリクエストを使ってPKを獲得すると、同9分に長身センターバックのDFラスムス・ホールテンが決め、これが決勝点となった。
E組ではアメリカがニューカレドニアを9-1で粉砕。前半2分と4分にゴールを決めたMFベンジャミン・クレマスキが同37分にも得点し、前半だけでハットトリックを達成した。主将のクレマスキは得点ランキングトップに立った。一方のニューカレドニアも8点ビハインドだった後半25分にMFワパエ・シマンがゴールを決め、初出場で歴史的な初ゴールを奪った。
E組のもう1試合ではフランスが南アフリカを2-1で破って白星発進を果たした。前半25分にFWアンソニー・ベルモンが先制点を奪ったものの、同30分にジネディーヌ・ジダン氏四男のDFエリアス・ジダンがFVSのリクエストによってPKを献上。これをFWジョルディ・リー・アシンに決められて追いつかれたが、後半35分にFWリュカ・ミシャが決勝点を決め、なんとか勝ち点3を獲得した。
グループリーグ第1節3日目(最終日)の結果と順位は以下のとおり
▽E組
フランス 2-1 南アフリカ [ランカグア]
アメリカ 9-1 ニューカレドニア [ランカグア]
【順位表】
1.アメリカ(3)+8
2.フランス(3)+1
3.南アフリカ(0)-1
4.ニューカレドニア(0)-8
▽F組
ノルウェー 1-0 ナイジェリア [タルカ]
コロンビア 1-0 サウジアラビア [タルカ]
【順位表】
1.コロンビア(3)+1
1.ノルウェー(3)+1
3.サウジアラビア(0)-1
3.ナイジェリア(0)-1
サウジアラビアはコロンビアに対し、前半は優位に試合を進めたが、10番のMFジアド・アルガムディらアタッカー陣のシュートがことごとく枠外へ。すると後半19分、CBのボールロストからカウンターを受け、コロンビア10番のMFオスカル・ペレアに先制点を決められた。同26分にはエースのFWタメル・アルハイバリが強烈な左足シュートを叩き込むも、ギリギリでオフサイド。そのまま0-1でタイムアップを迎えた。
E組ではアメリカがニューカレドニアを9-1で粉砕。前半2分と4分にゴールを決めたMFベンジャミン・クレマスキが同37分にも得点し、前半だけでハットトリックを達成した。主将のクレマスキは得点ランキングトップに立った。一方のニューカレドニアも8点ビハインドだった後半25分にMFワパエ・シマンがゴールを決め、初出場で歴史的な初ゴールを奪った。
E組のもう1試合ではフランスが南アフリカを2-1で破って白星発進を果たした。前半25分にFWアンソニー・ベルモンが先制点を奪ったものの、同30分にジネディーヌ・ジダン氏四男のDFエリアス・ジダンがFVSのリクエストによってPKを献上。これをFWジョルディ・リー・アシンに決められて追いつかれたが、後半35分にFWリュカ・ミシャが決勝点を決め、なんとか勝ち点3を獲得した。
グループリーグ第1節3日目(最終日)の結果と順位は以下のとおり
▽E組
フランス 2-1 南アフリカ [ランカグア]
アメリカ 9-1 ニューカレドニア [ランカグア]
【順位表】
1.アメリカ(3)+8
2.フランス(3)+1
3.南アフリカ(0)-1
4.ニューカレドニア(0)-8
▽F組
ノルウェー 1-0 ナイジェリア [タルカ]
コロンビア 1-0 サウジアラビア [タルカ]
【順位表】
1.コロンビア(3)+1
1.ノルウェー(3)+1
3.サウジアラビア(0)-1
3.ナイジェリア(0)-1