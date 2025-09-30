困難な時期に届いたブスケツからの手紙…バルセロナの18歳MFが2029年6月まで契約延長!
バルセロナは29日、MFマルク・ベルナル(18)との契約を2029年6月まで延長することで合意したと発表した。
ベルナルは193cmの長身を誇る左利きのアンカー。バルセロナのアカデミーで育ち、昨季のラ・リーガ第1節でトップチームデビューを飾った。しかし、開幕3試合目で左膝の前十字靭帯を断裂。長期離脱を経て、今月14日のラ・リーガ第4節で約1年ぶりの復帰を果たした。
バルセロナはベルナルが昨年に大怪我を負った後、2026年6月までの契約延長を発表。契約解除金は5億ユーロ(約871億円)に設定していた。さらに3年間の延長オプションも付いており、今回はこれを行使したとみられる。
クラブ公式サイトによると、ベルナルは記者会見で「今日は僕の人生で最も特別で幸せな日だ。2年前にこのことを聞かされても、信じられなかっただろう」とコメント。憧れの選手について質問されると、「(今季限りでの引退を表明した)セルヒオ・ブスケツは僕にとってロールモデルであり、アイドルの一人だ。怪我をしていた時に彼が手紙をくれた時は、とても嬉しかった」と明かした。
困難な時期を乗り越えた18歳MFは「今は一歩一歩進み、様子を見ていくしかない。長い怪我から戻ったばかりだからね。全てはプロセスであり、急ぐ必要はない。最高のマルク・ベルナルはその時が来れば現れる」と言及。「僕の夢は、これからもバルサで何年も多くのタイトルを獲得し続けることだ」と意欲を燃やした。
