栗田工が３日ぶり反発、大和ハウスグループの洗車場に純水供給サービスが採用◇

栗田工業<6370.T>が３日ぶりに反発している。この日、純水供給サービス「ＫＷＳＳ」が、大和ハウス工業<1925.T>グループの大和ハウスパーキングが運営する洗車場「Ｄ－Ｗａｓｈ」に洗車場業界で初めて採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ＫＷＳＳ」は、小から中規模の純水装置を希望する顧客が初期投資をすることなく、クリタグループの資産として顧客の敷地内に装置を設置することで、月額の定額料金で純水を利用できるサービス。半導体業界の工場を中心に多くの導入実績を有しているが、半導体業界で使われている最高グレードの純水を使用することで品質面での差別化を図りたい大和ハウスパーキングと、「ＫＷＳＳ」の特徴が一致し今回の採用に至ったとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS