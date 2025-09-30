木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。撮影の合間と思われる自然体な姿を公開し、ファンの注目を集めている。

■シンプルな装いで自身の広告ポスターの前に立つ木村拓哉

「offショット……」というコメントとともに公開されたのは、街中だろうか、自身がCM出演する「エムット」の広告ポスターの前に立つ木村の姿。

白Tシャツ＆グレーの開襟シャツに黒のパンツというシンプルな装いで、ポケットに手を入れ遠くを見つめる姿からは、リラックスした雰囲気が伝わる。

■翌日の早朝には船上ショットも

さらに木村は翌日、「朝の4時半に船の上」というコメントを添えて、船内での自撮りショットも公開。サングラスをかけ、ブルーのチェックシャツを着た木村は夜明け前の時間帯にも関わらずエネルギッシュな様子。背景には計器やモニターが並んでいる。

リラックスした表情とアクティブな一面を見せた今回の投稿は、木村の多彩な魅力を際立たせている。

