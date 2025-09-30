国際卓球連盟（ITTF）は30日、2025年第40週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には7選手

女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が8位、大藤沙月（ミキハウス）が10位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。

続いて、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、早田ひな（日本生命）が13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が14位、木原美悠（個人）が23位を維持。

さらに31位には佐藤瞳（日本ペイントグループ）、33位には平野美宇（木下グループ）、34位には横井咲桜（ミキハウス）がランクインしている。

また、現在開催中の「チャイナスマッシュ2025」では、張本、伊藤、大藤、早田、橋本の日本勢5人が初戦を突破し、2回戦進出を決めている。なお、今回のランキングには同大会のポイントは加算されていない。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年9月30日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

8位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：大藤沙月

11位（-）：橋本帆乃香

13位（-）：早田ひな

14位（-）：長粼美柚

23位（-）：木原美悠

31位（-）：佐藤瞳

33位（-）：平野美宇

34位（-）：横井咲桜

50位（-）：芝田沙季

53位（-）：赤江夏星

65位（-）：出澤杏佳

96位（-）：小塩悠菜

