張本美和が日本勢トップの6位、伊藤美誠が8位、大藤沙月が10位 上位200位は変動なし｜卓球女子世界ランキング（2025年第40週）
国際卓球連盟（ITTF）は30日、2025年第40週の世界ランキングを発表した。
■トップ30には7選手
女子シングルスでは張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が8位、大藤沙月（ミキハウス）が10位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。
続いて、橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、早田ひな（日本生命）が13位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が14位、木原美悠（個人）が23位を維持。
さらに31位には佐藤瞳（日本ペイントグループ）、33位には平野美宇（木下グループ）、34位には横井咲桜（ミキハウス）がランクインしている。
また、現在開催中の「チャイナスマッシュ2025」では、張本、伊藤、大藤、早田、橋本の日本勢5人が初戦を突破し、2回戦進出を決めている。なお、今回のランキングには同大会のポイントは加算されていない。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年9月30日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
6位 （-）：張本美和
8位 （-）：伊藤美誠
10位（-）：大藤沙月
11位（-）：橋本帆乃香
13位（-）：早田ひな
14位（-）：長粼美柚
23位（-）：木原美悠
31位（-）：佐藤瞳
33位（-）：平野美宇
34位（-）：横井咲桜
50位（-）：芝田沙季
53位（-）：赤江夏星
65位（-）：出澤杏佳
96位（-）：小塩悠菜