ZARAが50周年を記念して50人のクリエイターとコラボ　ケイト・モスやロザリアなどが参加

「ザラ（ZARA）」が、ブランド創立50周年を記念したコレクションを10月6日に発売する。日本ではザラ公式オンラインストアで取り扱う。なお、パリの店舗「40 Avenue Georges V, Paris」では、パリ・ファッションウィーク期間中の10月2日から5日まで、ポップアップ「ZARA 50th Anniversary Creative Gathering」を開催する。

【画像をもっと見る】

同コレクションでは、ザラが掲げる「最高峰のデザインやクリエイティブな才能と協働し、多くの人に届ける」という理念に則り、50人のクリエイターとのコラボレーションを実施。参加クリエイターには、アニー・リーボヴィッツ（Annie Leibovitz）、アナ・スイ（Anna Sui）、デイヴィッド・チッパーフィールド（David Chipperfield）、デイヴィッド・シムズ（David Sims）、ケイト・モス（Kate Moss）、マーク・ニューソン（Marc Newson）、ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）、ニック・ナイト（Nick Knight）、ノーマン・フォスター（Norman Foster）、パット・マグラス（Pat McGrath）、ペドロ・アルモドバル（Pedro Almodóvar）、ロザリア（Rosalía）などが名を連ね、ウェアやバッグのほか、チェア、ペットキャリーなどを展開する。価格帯は7990〜39万9990円。

◾️参加アーティスト：アレックス・ドゥ・ベタック（Alex de Betak）／アナ・スイ（Anna Sui）／アニー・リーボヴィッツ（Annie Leibovitz）／アクセル・ヴェルヴォールト（Axel Vervoordt）／ベカ・グヴィシアーニ（Beka Gvishiani）／セドリック・グロレ（CedricGrolet）／シャーロット・ランプリング（Charlotte Rampling）／クリスティー・ターリントン（Christy Turlington）／シンディ・クロフォード（Cindy Crawford）／クレイグ・マクディーン（Craig McDean）／デイヴィッド・ベイリー（David Bailey）／デイヴィッド・チッパーフィールド（David Chipperfield）／デイヴィッド・シムズ（DavidSims）／エス・デヴリン（Es Devlin）／エズラ・ペトロニオ（Ezra Petronio）／ファビアン・バロン（FabienBaron）／グイド・パラウ（Guido Palau）／ハリー・ランバート（Harry Lambert）／ハヴィエル・ヴァロンラッド（JavierVallhonrat）／カール・テンプラー（Karl Templer）／カーリー・クロス（Karlie Kloss）／カシン・ローン（Kasing Lung）／ケイト・モス（Kate Moss）／レスリー・チャン（Leslie Zhang）／リンダ・エヴァンジェリスタ（LindaEvangelista）／ルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）／ルドヴィック・ド・サン・セルナン（Ludovic de SaintSernin）／M&M パリス（M&M Paris）／マーク・ニューソン（Marc Newson）／マリオ・ソレンティ（Mario Sorrenti）／ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）／ナルシソ・ロドリゲス（Narciso Rodriguez）／ニック・ナイト（Nick Knight）／ノーマン・フォスター（Norman Foster）／パオロ・ロベルシ（PaoloRoversi）／パット・マクグラス（Pat McGrath）／ペドロ・アルモドバル（Pedro Almodóvar）／フィリップ・トレーシー（Philip Treacy）／ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）／ピーター・ミュリエ（PieterMulier）／ラムダン・トゥアミ（Ramdane Touhami）／ロビー・ウィリアムズ（Robbie Williams）／ロザリア（Rosalía）／サミュエル・ロス（Samuel Ross）／サラ・アンデルマン（Sarah Andelman）／スターリング・ルビー（Sterling Ruby）／スティーブン・マイゼル（Steven Meisel）／ティム・ウォーカー（Tim Walker）／ヴィンセント・ヴァン・ドゥイセン（Vincent Van Duysen）

◾️ZARA 50th Anniversary Creative Gathering

開催期間：2025年10月2日（木）〜10月5日（日）

営業時間：10:00〜19:00

会場：40 Avenue Georges V, Paris

所在地：40 Avenue George V, 75008 Paris, France