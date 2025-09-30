¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¡¡È¿¶Á¤¬·å°ã¤¤¡©·ÝÇ½¿Í¤¬ÁÀ¤¦¤Ù¤¡È·ã¥¢¥Ä»Å»ö¡É¤È¤Ï¡ÖËèÆü¸«¤ë¤«¤é¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È·ã¥¢¥Ä¡É¤À¤È»×¤¦»Å»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡£¸þ°æ¤Ï¡ÖËÍ¡¢Ä«°ìÈÖºÇ½é¤Ë¸«¤ë´é¤¬¿¹¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç²È¤«¤éTBSÍè¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Þ¤º¸åÉôºÂÀÊ¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¿¹¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¿¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤«¤é¡ÖÈ¿¶Á¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹¤Ï¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÆÃ¤Ë¶È³¦¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬¡£¤â¤¦ËèÆü´é¸«¤Æ¤Þ¤¹¤È¤«¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸þ°æ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤ä¤Ã¤Ñ·ÝÇ½¿Í¤¬ÁÀ¤¦¤Ù¤»Å»ö¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸å¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»³ºêÎçÆà¤µ¤ó¡¢¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤«¡¢»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¡£¤¢¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ËèÆü¸«¤ë¤«¤é¡£¶È³¦¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëÊý¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉâ¤«¤Ö¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Á¥ç¥³¥×¥éJR¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¤Ï¼¡ÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤ÏÈô¹Ôµ¡¡£Á¥¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£