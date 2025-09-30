【べらぼう】奇抜すぎて絶版処分！山東京伝の浦島太郎スピンオフ作品『箱入娘面屋人魚』の内容とは？

♪むかし、むかし、浦島は〜♪

亀を助けた恩返しで、竜宮城に招待された浦島太郎（うらしまたろう）の物語は、誰もが知っているかと思います。

今回は山東京伝（さんとう きょうでん）が手がけた浦島太郎のスピンオフ作品を紹介。

名づけて『箱入娘面屋人魚（はこいりむすめ めんやにんぎょう）』一体どんな物語なのでしょうか？

ゲス過ぎる浦島太郎

山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、浮気相手との娘を捨てる浦島太郎。

江戸の中洲新地（私娼窟や吉原遊郭の仮宅が営業していた）が海に沈み、竜王（竜宮城の主）の治めるところとなりました。

中洲に住んでいた色男の浦島太郎は、竜王の娘・乙姫（おとひめ）の婿（愛人）となっていましたが、鯉の遊女と浮気をしてしまいます。

鯉の遊女は妊娠して娘を生みますが、頭は人間、首から下は魚という文字通りの人面魚でした。

これはいい見世物になるぞ……と思いましたが、あまり派手に稼ぐと乙姫に浮気がバレてしまいます。

しょうがないので、浦島太郎はこの人面魚娘を海に放流しました。

※以下、ここでは仮に魚子（ととこ）とでも呼ぶことにしましょう。

人面魚と漁師の結婚生活

山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、人面魚を引き上げて驚く平次。

可哀想な魚子……海の中で月日は流れ、漁師の網に引っかかりました。

魚子を引き上げたのは、冴えない漁師の平次（へいじ）。魚子の姿に驚きます。

「どうかあなたの妻にしてください」

はじめ断ろうと思ったものの、よく見ればなかなかの美人。今後こんな美女が言い寄ってくることもなかろうし……。

首から下は気にしないことにして、平次は魚子を妻に迎えたのでした。

すると近所で「平次が家に迎えた人面魚を拝むと疫病神除けになる」という噂が立ちます。

そこで多くの人が魚子を一目拝もうと、平次の家に押しかけました。

夫婦のプライバシーも何もありませんが、よもや人面魚を妻にしたとも言えず、黙って野次馬を追い払うばかりです。

人面魚の遊女デビュー！？

山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、魚人（うおんど）の花魁道中。

さて、魚子を妻にしたはいいものの、エサ代もとい食費がバカになりません。

はじめ平次は金魚のエサでもあげようとしますが、鯉は食通なので喉を通らないのです。

魚子は天からお金が降ってくる呪（まじな）いを試しますが、手がなく胸ビレでは上手くいきません。

そこへ忘八（女郎屋）の伝三（でんざ／でんぞう）が現れ、魚子に金を払って遊女となる契約を結ばせます。

平次の不在中、口に筆を加えて書き置きを残して去っていきました。

伝三は魚子に魚人（うおんど）と源氏名をつけて着飾らせますが、客をとらせてもみんな生臭さに耐えかねて逃げ出します。

アテの外れた伝三は魚子を平次の元へ帰しますが、着物だ何だと初期投資がムダになったと平次に愚痴りました。

知るかそんなもん。魚子を半ば騙して連れ去っておいて、ご挨拶もあったものです。

「人魚舐め屋」を開業！？

山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、人魚舐め屋は大賑わい。

無事に再会できた平次と魚子ですが、相変わらず家計は苦しいまま……そこへ近所の学者先生がアドバイスをくれました。

「人魚の身体を舐めると若返るから、舐めさせてお金をとったらよいのでは？」

人魚の肉を食うと不老不死になれると言いますが、流石に妻の身体を切り売りする訳には行きません。

舐めるんだったら減るもんじゃなし……いやいや、それは夫としてどうなんでしょうか。

しかし平次は「人魚舐め屋」を開業。果たして二人は大金持ちになりました。

これを羨んだお隣の奥さんが鯉のぼりを穿いてニセ人魚になってみたり、多くの男たちが魚子を口説いたり……なんてこともあったようです。

すべて解決！？玉手箱

山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、玉手箱で平次は美男子に、人面魚は脱皮して人間の女性に。

一財産を築いた二人ですが、ここで困ったことが起こりました。

平次が無料をいいことに、魚子の身体を四六時中舐め続けていたせいで、赤ん坊にまで若返ってしまったのです。

「ほんぎゃあ、お乳が飲みたいよう」

そこへ現れたのが浦島太郎と遊女の鯉。取り出したる玉手箱の煙を平次に浴びせると、ちょうどよい感じの大人に戻ります。

ついでに美男子になっていると言うオマケつき。どういう理屈なんでしょうね。

また魚子についても首から下の魚体がツルリと剥けて人間の身体に。やはり理屈は分かりません。

人魚の脱殻を売って大儲けした二人は、いつまでも幸せに暮らしましたとさ。

めでたしめでたし。

奇抜過ぎて絶版処分に

山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、「まじめなる口上」を述べ奉る蔦唐丸こと蔦屋重三郎。

……以上が『箱入娘面屋人魚』の（かなり）ざっくりストーリーです。

もうドコからツッコミを入れたらいいのか分かりませんが、奇抜過ぎて絶版処分を食らったのも分からなくもありませんね。

ちなみに物語の舞台である中洲新地は江戸の私娼窟であり、火事で焼け出された吉原遊郭の妓楼が仮宅営業していました。

それを風紀粛正のためか、松平定信が潰してしまい、蔦重らはそれに反発したようです。

しかし蔦重らに科せられた処分は厳しく、蔦重は身上半減（全財産の50%没収）の重過料、京伝は手鎖（※てじょう）50日の刑に処せられました。

※手錠をはめて過ごす刑。当時は「てぐさり」でなく「てじょう」と読んだそうです。

終わりに

「奇抜なエロ話を書いた＆出版しただけで、厳し過ぎない？」とも思いますが、これまでの積み重ね（※）も考慮されたのでしょう。

（※）他にも蔦重たちは洒落本『仕懸文庫』『青楼昼之世界錦之裏』『娼妓絹籭』などを出版。どれもエッジが立っているので、改めて紹介したいです。

これ以降、蔦重の出版活動は方針転換し、戯作や黄表紙などからお堅い書物問屋としての事業を展開していきました。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、本作がどのように描かれるのか、楽しみにしています！

