IMALU、母・大竹しのぶ＆兄との幼少期ショット公開「そっくり」「家族愛溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントのIMALUが29日、自身のInstagramを更新。母で女優の大竹しのぶと兄・二千翔さんとの幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】明石家さんまの長女、兄顔出しの幼少期ショット公開
IMALUは「9月19日は私の36歳の誕生日。そして数日後は兄の結婚式でした」と報告し、「色んな方に『おめでとう』と声をかけていただき、感謝です」と周囲への感謝の気持ちをコメント。兄の結婚式での晴れ姿や、母の大竹と兄との3ショットの幼少期写真を公開した。青空の下、ヤシの木が立つ駐車場で撮影された幼少期ショットでは、大竹は花柄のワンピース姿で中央に立ち、両側に幼い2人が寄り添っている。
この投稿に、ファンからは「Wでおめでとうございます！」「お兄さんはお父様に似ていて、IMALUちゃんの子供の頃は（明石家）さんまさんにそっくり」「家族愛溢れてる」「素敵な思い出」「微笑ましい」「幸せそうな写真」といった声が上がっている。
大竹は、1982年にテレビディレクターの服部晴治さんと結婚し、1985年に長男・二千翔さんが誕生するも、1987年に夫と死別。その後明石家と1988年に再婚し、1989年に長女のIMALUが誕生したが、1992年に離婚している。（modelpress編集部）
◆IMALU、36歳の誕生日＆兄の結婚式を報告
