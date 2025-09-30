【GUセール】で790円ーーーッ！？ 秋本番も頼れる♡「コスパ抜群トップス」

手に入りやすい価格でトレンド服やグッズがそろう【GU（ジーユー）】。今回は、そんなGUで見つけた、「コスパ抜群トップス」をピックアップ。グリッター素材のチューブトップとノースリーブのボトルネックTは、まだ少し暑さの残る今の時期にもぴったり。ジャケットのインナーにしたり、シャツを羽織ったりと、色々な着こなしが楽しめるはず。秋本番まで重宝するトップスが、値下げ価格で手に入る機会を逃さないようチェックしてみてください。

グリッター素材で華やぐチューブトップ

【GU】「ブラフィールクロップドグリッターチューブトップ + E」\790（税込・セール価格）

グリッター素材のチューブトップは、大人の余裕を漂わせつつ、華やかさと旬度を底上げしてくれるかも。カップ付きなので1枚でぱっと着られるのがうれしいポイントです。きらめきのある素材感で下着のようには見せず、安心して着られるはず。おしゃれのスイッチシーズンには、ジャケットやシャツを羽織って肌見せをすれば、抜け感のあるコーデに仕上がるはず。カラーは、ブラック、ダークブラウン、イエローの3色展開です。

シャツを羽織った脱・地味見えコーデ

グリッター素材のチューブトップに、シアーシャツをさらっと羽織った大人の余裕漂うスタイル。ブラックのパンツでクールに引き締めつつも、光沢感とほどよい肌見せが女性らしさを引き立てます。足元は華奢なサンダルで抜け感もプラスしてみて。シンプルながらもグリッターのきらめきがアクセントになり、何気ないコーデもグッと華やかに格上げできそう。

秋らしい知的なムードを引き寄せる

【GU】「ボトルネックT（ノースリーブ）Q」\790（税込・セール価格）

ミニマルなノースリーブのボトルネックTは、スッキリしたシルエットで体のラインをきれいに見せてくれそう。ボトルネックならではのきちんと感が漂い、1枚でもサマ見えが狙えるはず。ジャケットのインナーにして知的な雰囲気を引き寄せたり、カーディガン合わせで秋らしく見せたりと幅広いスタリングが楽しめそう。カラーは、オフホワイトとブラック、ダークブラウン、ブルーの4色展開です。

ワントーンコーデに差し色をプラス

ベージュのジャケットに、同色のプリーツスカートを合わせたトレンド感ある知的なワントーンスタイル。ジャケットはコンパクトな丈感なので、スカートとも好バランス。インナーとして、ブルーのボトルネックTで差し色をきかせることで、顔まわりがぱっと明るい印象に。足元にはブラックのロングブーツを投入して、ちょっぴり季節を先取りしてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase