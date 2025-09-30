米「ヤフースポーツ」が55号で作った“お祝い”に注目

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地シアトルで行われたマリナーズ戦で自己新となるシーズン55号を放った。これを祝うべく、米メディアが公開した画像に日米の注目が集まっている。大谷の視線を切り取り、ド迫力のスイングを間近のアングルから描き「狂気的だ」「イメージわくな」とコメントが寄せられた。

鋭い視線にいたずらっぽい笑顔、さらに足元からド迫力のスイングを見上げた画像を組み合わせた。

米メディア「ヤフースポーツ」は公式Xに、大谷の55本塁打を祝う画像を掲載。「ショウヘイ・オオタニがドジャースの新たなシーズン最多本塁打王に」「55本塁打で、自身の記録を更新した」と題して公開した。

独特の画風に世界のファンが注目。「狂気的だ」「良い絵だな 低めのボールホームランにもっていくイメージわくな」とコメントが寄せられている。

惜しくもシュワーバーと1本差で本塁打王のタイトルこそ逃したものの「容易にMVPだ」「記録を樹立して、すぐにその次のシーズンでそれを破るなんて、本当に偉大な選手だ。それがショウヘイだ」「もう二度とこんなことは見られないかもしれない。まあ…また来年やるまではね」と記録への賛辞もあふれていた。



（THE ANSWER編集部）