ダイソーさんこれ全バッグに付けて〜！取り外せるって超便利！300円とは思えない黒バッグ

今秋冬に向けた中綿系のバッグやポーチが続々と登場し始めているダイソーで、優秀なバッグを発見しました！どんなコーディネートにもマッチする、シンプルおしゃれな中綿素材の黒バッグ。お出かけの必需品がぴったり入る、コンパクトなサイズです。なんとポケットが取り外せて高機能♡300円とは思えないクオリティです！

商品情報

商品名：中わた取り外しポケット付ショルダーバッグ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

シンプル＆おしゃれで機能的！ダイソーで見つけた凄いショルダーバッグ♡

最近ダイソーでは、今秋冬に向けた中綿系のバッグやポーチが続々と登場し始めています！その中でも、気になる商品を見つけたので早速ご紹介します。

それが、こちらの『中わた取り外しポケット付ショルダーバッグ』。中綿素材を使用した、シンプル＆おしゃれなショルダーバッグです。

価格は330円（税込）と、この手のバッグにしてはお手頃価格！筆者が購入した店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。

開口部はスナップボタンで、パチッと簡単に開閉できます。

プチプラのバッグは口が閉じない商品も少なくないうえに、巾着のように紐を締めて閉じるタイプの商品もよくありますよね。

こちらはワンアクションで口を閉じられるので、安心かつ楽ですよ！

裏地もしっかりしていて、個体差はあるかもしれませんが縫製も比較的きれいで丁寧な作りです。

中に詰まっている綿は程よい量で、キルティングではないのでシーズンレスで使いやすいなと思いました！

シンプルな形とスタンダードな黒で、どんなコーディネートにも合わせやすいです。

ポーチは取り外しができて荷物の移し替えが楽にできる！

そして、ここがこのバッグの最大のポイント！

手前についているメッシュポケットが、スナップボタンで接続されています。

ボタンを外せば、ポーチとして単体でも使用することができ、バッグを変えても荷物の移し替えが楽に行えます。

メインスペースはコンパクトながら程よいサイズ感で、使いやすさも考慮されています。

ポーチ、三つ折り財布、スマホなど、普段のお出かけに持ち歩いている必需品を入れてみましたが、ちょうどピッタリなサイズ感でした。

バッグ自体がとても軽いので、負担になりにくいのも嬉しいポイント！

ショルダー紐は取り外せませんが幅が細めなので、旅行時などに街歩き用バッグとして、キャリーバッグなどに入れて持ち運びやすいです。

今回は、ダイソーの『中わた取り外しポケット付ショルダーバッグ』をご紹介しました。

シンプルなので、缶バッジやキーホルダーなどでアレンジのし甲斐もあります♡手頃なのにしっかり高機能で、ダイソーの本気を感じました！

シンプルでコンパクトなバッグがお好みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。