セリアのパーツで快適性が爆上がり！もう我慢しなくていいんです！片手で楽ちんアイディアグッズ

秋といえば、食欲の秋、芸術の秋などがありますが、読書の秋でもありますよね！そこで今回は読書好きさん必見のおすすめアイテムをご紹介します。なんとセリアでブックページホルダーが110円（税込）で購入可能。お手頃価格ながら高見えデザインで、本の読みやすさもグッとアップしますよ♪早速ご紹介します。

商品情報

商品名：ブックページホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：85×35×10mm／内径 20mm

販売ショップ：セリア

読書の秋にぴったり！読書好きさん必見のアイテムをセリアで発見

夏に比べると夜の時間が長くなり、読書をするのにぴったりな秋がやってきました。そこで今回はセリアで購入した、おすすめの読書グッズをご紹介します。

それがこちらのアイテム。何やら不思議な商品に見えますが、実は本を読みやすくしてくれるアイディア商品なんです！

その名も『ブックページホルダー』。親指に付けた状態で本を読むと、両ページをしっかりと押さえてくれて、読みやすくなるというアイテムです。

普通に読むとなると親指と小指でページを広げて読む必要がありますが、地味〜に手が疲れる読み方。とくにページ数の多い本となると重さもあり、手に負担がかかります。

でもこの『ブックページホルダー』を使えば、手のひらで本を支えるようにして読むことができるので、手への負担を軽減することができますよ。

しおりでより読みやすくなるセリアのアイディア商品

商品名：リーディングトラッカー 2P シンプルアニマル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：24×157mm

入数：2本（2柄×各1本入り）

販売ショップ：セリア

セリアの文具売り場には、このほかにも本を読みやすくアイディア商品が並んでいます。たとえばこちらの『リーディングトラッカー 2P シンプルアニマル』。

ぱっと見は可愛らしいデザインのしおりに見えますが、中央に黄色いラインが入っていて読んでいる文章に合わせることでトラッカーになるというアイテムなんです。

これなら読んでいる最中に目が散ってしまうことがなく、集中してすらすら読めますよ！

今回はセリアで購入した『ブックページホルダー』と『リーディングトラッカー 2P シンプルアニマル』をご紹介しました。

読書の秋にぴったりな商品なので、ぜひ逃さずにチェックしてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。