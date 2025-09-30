食べたいさつまいもスイーツは？心理テストでわかる！「あなたが本当になりたい理想の姿」

食欲の秋と言われるぐらい、秋はおいしい食べ物がいっぱいの季節です。サンマ、ぶどう、栗など、あなたは何を連想しますか？今回は、今食べたいさつまいもスイーツから、「あなたが本当になりたい理想の姿」がわかる心理テストをご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

「あなたが密かに思い描いている理想の姿」がわかる心理テスト

Ｑ、今食べたい「さつまいもスイーツ」は？

A：さつまいもプリン

B：さつまいもクッキー

C：スイートポテト

D：大学芋

あなたの答えはどれでしたか？直感で選んでください。

このテストでわかることは？

深層心理において、甘くて金色の「さつまいも」には、輝かしい未来や憧れの自分が投影されると考えられています。そのため、今食べたいと思うスイーツから、「あなたが本当になりたい理想の姿」を調べることができるのです。

A：「さつまいもプリン」を選んだ人が密かに思い描いている理想の姿…仕事も家事もバリバリこなすパーフェクトウーマン

「さつまいもプリン」と言えば、とろけるような食感が持ち味です。この答えを選んだ人は、明るくてノリのいいタイプ。フットワークも軽やかで、面白そうなことや楽しいイベントがあると聞けば、すぐにどこへでも飛んでいきそう。

あなたが密かに思い描いている理想の姿は、仕事も家事もバリバリこなすパーフェクトウーマン。スーパーな働きぶりで、みんなから憧れられるような存在になりたいのかもしれません。

B：「さつまいもクッキー」を選んだ人が密かに思い描いている理想の姿…夢を実現してキラキラ輝いている未来＆自分

サクサクした食べ応えが人気の「さつまいもクッキー」。これを選んだ人は、マイワールドをしっかり持ったマイペース人間です。周りから批判や忠告を受けても、自分が納得しないことは絶対にやらない、頑固な一面があるよう。

あなたが密かに思い描いているのは、夢を実現してキラキラと輝いている姿。誰からも邪魔されたりせず、自分の好きなことに思う存分熱中できる。そんな未来に憧れているでしょう。

C：「スイートポテト」を選んだ人が密かに思い描いている理想の姿…危険を恐れずに大胆に行動する勇敢な自分

さつまいもスイーツの大定番と言えば、しっとりなめらかな「スイートポテト」です。あなたは穏やかで、調和や平和を愛するタイプ。保守的な考え方の持ち主で、これまでの人生でも冒険することは少なかったかも。

あなたが密かに思い描いている理想の姿は、危険やリスクを恐れず大胆に行動する勇敢な自分。退屈な日常から飛び出して、自由で刺激的な毎日を送りたい。そんな密かな憧れを抱いているみたい。

D：「大学芋」を選んだ人が密かに思い描いている理想の姿…落ち着いて堅実な自分＆人生

スイーツとしてはもちろん、おかずとしても大活躍してくれる「大学芋」。この答えを選んだ人は、聡明で一を聞いて十を知るタイプと言えます。非常に器用で、どんなこともサクサクこなせる才能豊かな傾向が。

にわかに信じられないかもしれませんが、あなたが理想としているのは、今の自分と真逆な姿。地に足をつけて地道にコツコツと生きている…。そんな落ち着いた人や堅実な人生に密かに憧れているみたい。