ダイソーで見つけて困惑…スプーンなのに穴？「アレ」をおいしく食べるためだけのスプーン
ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で困惑した商品が…こちら、カップアイスに使える専用のスプーンなのですが、なんと穴が開いているんです！半信半疑で使ってみると、いつものカップアイスにとある変化が現れて驚き。ワンランク上の食感が楽しめるので、この機会に要チェックです♪
商品名：アイスをホイップにするスプーン
商品情報
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：12.9cm×2.5cm
販売ショップ：ダイソー
スプーンなのに穴が開いてる…！？不思議すぎて気になったキッチングッズ
ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で不思議なアイテムを発見しました。なんとこれ、カップアイスに使える専用グッズで、その名も『アイスをホイップにするスプーン』。サイズは約12.9cm×2.5cmで、材質はアルミニウム。お値段は￥110（税込）でした。
スプーンなのに穴が開いている、他ではあまり見たことがないユニークなデザイン。どうやらこの形に秘密があるようです。早速使っていきます！
カチカチのアイスがふわふわに！ダイソーの『アイスをホイップにするスプーン』
冷凍庫から出したばかりのカチカチに固まったアイスで実験！
いつもなら、しばらく置いてアイスがやわらかくなるのを待ちますが…試しにスプーンを入れてみるとスッと入って驚き。アルミニウム製なので手の温度がスプーンに伝わりやすく、アイスが程よく溶けてくれるようです。
スプーンに穴があることでアイスが張り付きにくく、スムーズに混ぜやすなる印象。詳しい使用方法などはパッケージに書かれていなかったため、とにかくアイスをかき混ぜてみました。
ご覧の通り、カチカチだったアイスがまるでソフトクリームのような食感に大変身！冷凍庫から出したてのアイスでも、このスプーンがあるおかげですぐに食べることができます。
アイスがよりクリーミーでなめらかになるので、いつものコンビニアイスもワンランク上の口触りに♡アイス以外にも、バターを練っても口どけがやわらかくなるので、おすすめですよ！
今回はダイソーの『アイスをホイップにするスプーン』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。