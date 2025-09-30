ダイソーで見つけて困惑…スプーンなのに穴？「アレ」をおいしく食べるためだけのスプーン

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で困惑した商品が…こちら、カップアイスに使える専用のスプーンなのですが、なんと穴が開いているんです！半信半疑で使ってみると、いつものカップアイスにとある変化が現れて驚き。ワンランク上の食感が楽しめるので、この機会に要チェックです♪

スプーンなのに穴が開いてる…！？不思議すぎて気になったキッチングッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で不思議なアイテムを発見しました。なんとこれ、カップアイスに使える専用グッズで、その名も『アイスをホイップにするスプーン』。サイズは約12.9cm×2.5cmで、材質はアルミニウム。お値段は￥110（税込）でした。

スプーンなのに穴が開いている、他ではあまり見たことがないユニークなデザイン。どうやらこの形に秘密があるようです。早速使っていきます！

カチカチのアイスがふわふわに！ダイソーの『アイスをホイップにするスプーン』

冷凍庫から出したばかりのカチカチに固まったアイスで実験！

いつもなら、しばらく置いてアイスがやわらかくなるのを待ちますが…試しにスプーンを入れてみるとスッと入って驚き。アルミニウム製なので手の温度がスプーンに伝わりやすく、アイスが程よく溶けてくれるようです。

スプーンに穴があることでアイスが張り付きにくく、スムーズに混ぜやすなる印象。詳しい使用方法などはパッケージに書かれていなかったため、とにかくアイスをかき混ぜてみました。

ご覧の通り、カチカチだったアイスがまるでソフトクリームのような食感に大変身！冷凍庫から出したてのアイスでも、このスプーンがあるおかげですぐに食べることができます。

アイスがよりクリーミーでなめらかになるので、いつものコンビニアイスもワンランク上の口触りに♡アイス以外にも、バターを練っても口どけがやわらかくなるので、おすすめですよ！

今回はダイソーの『アイスをホイップにするスプーン』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。