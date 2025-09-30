ダイソーでいいのあったーッ！金具がなくても諦めない！可愛さ倍増♡スライダーケース

今回ご紹介するのはダイソーで見つけたスライダーケース。基本的にはシンプルなものが多いですが、この商品はデザインがとっても可愛いんです♡しかも金具付きなので、バッグなどに付けることもできるアイテム。金具がなくてつけられなかったお気に入りの推しアイテムなども入れるだけで、持ち運べるようになりますよ！

商品情報

商品名：スライダーケース（かき氷）／スライダーケース（香水）

価格：各￥110（税込）

収納可能サイズ（約）：かき氷 横6cm×縦5.5cm／香水 横6cm×縦7cm

販売ショップ：ダイソー

可愛く持ち運べるダイソーの『スライダーケース』

今回ご紹介するのはダイソーの推し勝つグッズ売り場で購入した『スライダーケース（かき氷）』と、『スライダーケース（香水）』です。

可愛い形のスライダーケースで、しかも金具付き。小物などを可愛く持ち運べるという商品です。

こちらは『スライダーケース（かき氷）』。クリアなブルーのグラスに、きらきらとしたかき氷がのったようなデザインで、中央部分が収納スペースとなっています。

少し口が小さく、さらにマチのないフラットな作りなので立体物はやや入れにくい印象。どちらかといえば、アクリルパーツや、シール、ミニサイズの缶バッジなどにおすすめです。

ミニサイズのマスコットはぎりぎり入れることができました。

ちょっとした小物を整理するのにぴったり！

こちらは『スライダーケース（香水）』。かき氷に比べるとやや大きめサイズで、収納部分が香水のボトルのデザインになっています。

上部分に、リボンとキャップもついていて可愛らしいですね！

こちらはサイズが大きい分、口も広めで出し入れラクラク。筆者は常備薬をまとめるのに使っていますよ。

今回はダイソーで購入した『スライダーケース（かき氷）』と、『スライダーケース（香水）』をご紹介しました。

金具のないお気に入りのアイテムも、これに入れればバッグなどに付けて持ち運ぶことができます。しかも入れ物自体のデザインが可愛いのがうれしいポイント。

プチギフトのラッピングにもおすすめなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。