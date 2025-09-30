つまみ枝豆が最愛の母の死去を報告した

　お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が29日、自身のインスタグラムを更新。最愛の母が亡くなったことを報告した。

【写真】肩を組み笑顔のつまみ枝豆と母

　枝豆は「いっぱい苦労をかけた母　子供のために生きた母　最愛の母が親父と兄貴のいる天国に行きました」と伝えた。文章とともに投稿した写真には、肩を組み笑顔の枝豆と母の姿が映っていた。

　続けて「親孝行、したい時には親はなく　本当に親不孝な息子　本当にわがままな息子でした」と自身を省み「あなたが産んでくれたおかげでこんなにも幸せな人生を送ることが出来てます」「言葉では表せないほどの愛情をもらいました。もう少し…そばにいてあげられたら良かったなぁ〜」とつづった。

　最後に「母さん、本当にありがとう　そして、おつかれさまでした」と結んだ。